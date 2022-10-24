Генерал Болдырев: что значит заявление Минобороны о подготовке на случай взрыва «грязной бомбы»

Генерал Болдырев: Минобороны готовит радиационную и химическую разведку на случай взрыва «грязной бомбы»

24 октября 2022 в 17:15 Размер текста - 17 +

С зараженной территории проводится обязательная эвакуация, сказал Владимир Болдырев Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны подготовило подразделения радиационной и химической разведки для определения радиуса поражения и последствий в случае подрыва «грязной бомбы» Украиной. Об этом URA.RU рассказал российский военачальник, генерал армии запаса Владимир Болдырев. «Первое — средства радиационной и химической разведки. Для того чтобы в случае применения „грязной ядерной бомбы“ определить мощность, в каком месте, разлет радиоактивных осколков, образование зараженной местности. Это самое главное. Также важно подготовить подразделения радиационной и химической разведки. Затем подготовить соответствующую технику, в случае необходимости для проведения дезактивации местности. Это уже последующие действия. Подготовка медицинских учреждений. Если будет произведен взрыв, соответственно, будет какое-то поражение. После проведения разведки, определения границы, параметров заражения, эвакуация с пораженной местности должна быть проведена незамедлительно», — сказал Владимир Болдырев. Генерал считает, что грамотная подготовка поможет не допустить провокации Украины. «Ко всему надо быть готовым. Если мы готовы, то мы не допустим. Сложно предугадать, где именно готовится провокация. Наиболее вероятно, на линии соприкосновения. „Грязная бомба“ — не термоядерная, не ядерная бомба с обогащенным ураном. Это необогащенный уран, но он обладает излучением и может произвести заражение местности и людей. Это локальные последствия, но этого вполне достаточно для того, чтобы весь мир содрогнулся. Опасность в другом. Это может повлечь за собой применение настоящего ядерного оружия. Это не акт устрашения, а акт провокации», — подчеркнул военачальник. Ранее в Минобороны РФ сообщили о намерении Киева осуществить подрыв «грязной бомбы» и подать это как нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности. Министр обороны РФ Сергей Шойгу предупредил об этом министров обороны США Ллойда Остина, Великобритании Бена Уоллеса, Турции Хулуси Акары и Франции Себастьяна Лекорню. Российское оборонное ведомство заявило, что на этот случай привело силы и средства в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения.

Минобороны подготовило подразделения радиационной и химической разведки для определения радиуса поражения и последствий в случае подрыва «грязной бомбы» Украиной. Об этом URA.RU рассказал российский военачальник, генерал армии запаса Владимир Болдырев. «Первое — средства радиационной и химической разведки. Для того чтобы в случае применения „грязной ядерной бомбы“ определить мощность, в каком месте, разлет радиоактивных осколков, образование зараженной местности. Это самое главное. Также важно подготовить подразделения радиационной и химической разведки. Затем подготовить соответствующую технику, в случае необходимости для проведения дезактивации местности. Это уже последующие действия. Подготовка медицинских учреждений. Если будет произведен взрыв, соответственно, будет какое-то поражение. После проведения разведки, определения границы, параметров заражения, эвакуация с пораженной местности должна быть проведена незамедлительно», — сказал Владимир Болдырев. Генерал считает, что грамотная подготовка поможет не допустить провокации Украины. «Ко всему надо быть готовым. Если мы готовы, то мы не допустим. Сложно предугадать, где именно готовится провокация. Наиболее вероятно, на линии соприкосновения. „Грязная бомба“ — не термоядерная, не ядерная бомба с обогащенным ураном. Это необогащенный уран, но он обладает излучением и может произвести заражение местности и людей. Это локальные последствия, но этого вполне достаточно для того, чтобы весь мир содрогнулся. Опасность в другом. Это может повлечь за собой применение настоящего ядерного оружия. Это не акт устрашения, а акт провокации», — подчеркнул военачальник. Ранее в Минобороны РФ сообщили о намерении Киева осуществить подрыв «грязной бомбы» и подать это как нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности. Министр обороны РФ Сергей Шойгу предупредил об этом министров обороны США Ллойда Остина, Великобритании Бена Уоллеса, Турции Хулуси Акары и Франции Себастьяна Лекорню. Российское оборонное ведомство заявило, что на этот случай привело силы и средства в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения.