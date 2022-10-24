Челябинский военком сообщил, когда перестанут приходить повестки

Повестки по частной мобилизации в Челябинской области перестанут присылать к концу недели

Андрей Максуров сообщил, что регион выполняет поставки в войска с соответствии с графиком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После 28 октября жителям Челябинской области, скорее всего, перестанут приходить повестки. Об этом 24 октября на брифинге сообщил военный комиссар региона Андрей Максуров, передает корреспондент URA.RU.

«Челябинская область выполняет поставки в войска в соответствии с графиком. У нас нет никаких „волн“, есть потребности. После 28 октября, надеюсь, повестки приходить уже не будут», — заявил Максуров.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Большая часть сейчас уже проходят боевое слаживание и переподготовку в воинских частях и учебных центрах минобороны.