Челябинский военком сообщил, когда перестанут приходить повестки

Андрей Максуров сообщил, что регион выполняет поставки в войска с соответствии с графиком
После 28 октября жителям Челябинской области, скорее всего, перестанут приходить повестки. Об этом 24 октября на брифинге сообщил военный комиссар региона Андрей Максуров, передает корреспондент URA.RU.
«Челябинская область выполняет поставки в войска в соответствии с графиком. У нас нет никаких „волн“, есть потребности. После 28 октября, надеюсь, повестки приходить уже не будут», — заявил Максуров.
Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Большая часть сейчас уже проходят боевое слаживание и переподготовку в воинских частях и учебных центрах минобороны.
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