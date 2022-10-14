Путин обозначил сроки мобилизации и высказался о новых ударах по Украине: главное об СВО к вечеру 14 октября

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг-концерт Своих не бросаем. Челябинск, автомат, калашников, камуфляж, армия, оружие, военный, ак-47, солдат, вс рф, сво
Армия РФ уничтожила важные военные объекты в Киевской и Харьковской областях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что мобилизация в России закончится через две недели. Кроме того, Россия не планирует больше наносить по Украине массированные ракетные удары. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 14 октября.

  • Президент РФ Владимир Путин уточнил, что все мобилизационные мероприятия в РФ будут завершены через две недели. Об этом он рассказал во время пресс-конференции по итогам рабочей поездки в Астану.
  • Кроме того, президент ответил на вопрос, будет ли Россия и дальше наносить по Украине массированные ракетные удары. Путин заявил, что в ударах больше нет необходимости.
  • К своим боевым задачам приступили 16 тысяч мобилизованных граждан. Всего мобилизованы более 200 тысяч россиян, заявил президент РФ.
  • Минобороны РФ также уточнило, что женщины не будут задействованы в частичной мобилизации. Это касается всех представительниц женского пола, вне зависимости от категории.
  • Около 12.50 мск в центре Белгорода прогремели семь взрывов. Сначала был зафиксирован один взрыв, затем спустя короткое время — остальные. Также сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
  • Российские войска уничтожили объекты системы военного управления в Киевской и Харьковской областях. Для этого они задействовали высокоточное оружие.
  • Также Россия отбила попытки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях. Всего уничтожено около 30 украинских солдат.
  • Помимо этого, армия РФ овладела господствующими высотами в районе села Времевка в Донецкой народной республике (ДНР). В ходе боевых действий были уничтожены более 90 украинских бойцов.
  • Президент РФ пояснил, что не жалеет о начале специальной военной операции на территории Украины. По его словам, Россия все сделала своевременно и правильно.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля, с целью денацификации и демилитаризации страны. Позже, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны. Всего планируется привлечь 300 тысяч человек.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что мобилизация в России закончится через две недели. Кроме того, Россия не планирует больше наносить по Украине массированные ракетные удары. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 14 октября. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля, с целью денацификации и демилитаризации страны. Позже, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны. Всего планируется привлечь 300 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...