Путин обозначил сроки мобилизации и высказался о новых ударах по Украине: главное об СВО к вечеру 14 октября 14 октября 2022 в 21:53 Размер текста - 17 + Армия РФ уничтожила важные военные объекты в Киевской и Харьковской областях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин заявил, что мобилизация в России закончится через две недели. Кроме того, Россия не планирует больше наносить по Украине массированные ракетные удары. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 14 октября. Президент РФ Владимир Путин уточнил, что все мобилизационные мероприятия в РФ будут завершены через две недели. Об этом он рассказал во время пресс-конференции по итогам рабочей поездки в Астану.

Кроме того, президент ответил на вопрос, будет ли Россия и дальше наносить по Украине массированные ракетные удары. Путин заявил, что в ударах больше нет необходимости.

К своим боевым задачам приступили 16 тысяч мобилизованных граждан. Всего мобилизованы более 200 тысяч россиян, заявил президент РФ.

Минобороны РФ также уточнило, что женщины не будут задействованы в частичной мобилизации. Это касается всех представительниц женского пола, вне зависимости от категории.

Около 12.50 мск в центре Белгорода прогремели семь взрывов. Сначала был зафиксирован один взрыв, затем спустя короткое время — остальные. Также сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Российские войска уничтожили объекты системы военного управления в Киевской и Харьковской областях. Для этого они задействовали высокоточное оружие.

Также Россия отбила попытки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях. Всего уничтожено около 30 украинских солдат.

Помимо этого, армия РФ овладела господствующими высотами в районе села Времевка в Донецкой народной республике (ДНР). В ходе боевых действий были уничтожены более 90 украинских бойцов.

Президент РФ пояснил, что не жалеет о начале специальной военной операции на территории Украины. По его словам, Россия все сделала своевременно и правильно. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля, с целью денацификации и демилитаризации страны. Позже, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны. Всего планируется привлечь 300 тысяч человек. Президент РФ Владимир Путин заявил, что мобилизация в России закончится через две недели. Кроме того, Россия не планирует больше наносить по Украине массированные ракетные удары. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 14 октября. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля, с целью денацификации и демилитаризации страны. Позже, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны. Всего планируется привлечь 300 тысяч человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям