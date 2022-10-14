Армия РФ уничтожила важные военные объекты в Киевской и Харьковской областях
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент РФ Владимир Путин заявил, что мобилизация в России закончится через две недели. Кроме того, Россия не планирует больше наносить по Украине массированные ракетные удары. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 14 октября.
- Президент РФ Владимир Путин уточнил, что все мобилизационные мероприятия в РФ будут завершены через две недели. Об этом он рассказал во время пресс-конференции по итогам рабочей поездки в Астану.
- Кроме того, президент ответил на вопрос, будет ли Россия и дальше наносить по Украине массированные ракетные удары. Путин заявил, что в ударах больше нет необходимости.
- К своим боевым задачам приступили 16 тысяч мобилизованных граждан. Всего мобилизованы более 200 тысяч россиян, заявил президент РФ.
- Минобороны РФ также уточнило, что женщины не будут задействованы в частичной мобилизации. Это касается всех представительниц женского пола, вне зависимости от категории.
- Около 12.50 мск в центре Белгорода прогремели семь взрывов. Сначала был зафиксирован один взрыв, затем спустя короткое время — остальные. Также сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
- Российские войска уничтожили объекты системы военного управления в Киевской и Харьковской областях. Для этого они задействовали высокоточное оружие.
- Также Россия отбила попытки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях. Всего уничтожено около 30 украинских солдат.
- Помимо этого, армия РФ овладела господствующими высотами в районе села Времевка в Донецкой народной республике (ДНР). В ходе боевых действий были уничтожены более 90 украинских бойцов.
- Президент РФ пояснил, что не жалеет о начале специальной военной операции на территории Украины. По его словам, Россия все сделала своевременно и правильно.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля, с целью денацификации и демилитаризации страны. Позже, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны. Всего планируется привлечь 300 тысяч человек.
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