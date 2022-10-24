Екатеринбуржцы собрались на фронт меньше чем за сутки. Видео

24 октября 2022 в 21:31 Размер текста - 17 +

Из Верх-Исетского военкомата утром 24 октября уехали два автобуса с солдатами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Сразу нескольким екатеринбуржцам, которые отправились на сборы утром 24 октября, поступили звонки из Верх-Исетского военкомата только в воскресенье. То есть на сборы у них было менее 24 часов. Своими историями мужчины поделились с URA.RU. Семену 28 лет. Работает анестезиологом. А служил в ВДВ — в седьмой гвардейской дивизии (Новороссийск). Его военно-учетная специальность — водитель-механик боевой машины. «Вчера был на работе. Жене вручили повестку. Тут же отпросился, и целый день потратил [чтобы собраться]», — рассказал Семен. За несколько часов он успел запастись вещами первой необходимости (например, грелками). Дмитрию (32 года) повестку вручили на работе, хотя трудится он неофициально. Все дело в том, что сначала сотрудники военкомата пришли к нему домой. «С какими эмоциями воспринял? Нормально все. Настрой боевой. <…> Знал, что [повестка] придет. Под ВУС попадаю (в армии Дмитрий был командиром гранатометного отделения — прим. URA.RU). [Правда] не думал, что так быстро [все произойдет], тем более, говорили, что заканчивается мобилизация. Но лучше нас никто эту работу не сделает», — сказал боец. За то время, что у него было на сборы, Дмитрий успел собрать аптечку («это самое главное») и закупиться мелочами («мыльное-рыльное, остальное выдадут там»). Никите (26 лет) тоже позвонили накануне. Но он был давно готов — повестка пришла ему еще в конце сентября, отправку откладывали несколько раз. Есть и те, кому позвонили в субботу, то есть за два дня до отправки. У Александра (36 лет), служившего в смоленском спецназе и екатеринбургской полиции, вызов «для сверки документов» не вызвал удивления. «Давно этого ждал. Кто, если не мы? Разве можно положиться на людей, которые бегут из страны? Так и всю страну просрем» — говорит он. В 32-м военном городке Екатеринбурга он планировал встретиться с другом детства (вместе росли в Тавде). Родные переживают (дома у Александра остались жена, дочь и сын). «[Близкие] знают, какой я человек. Я всегда защищаю родину, всегда патриотичен. Я не могу иначе», — объяснил он. В субботу позвонили и Дмитрию (35 лет). Сказали, готовиться на воскресенье. Но он попросил еще сутки — чтобы завершить дела на работе. Военкомат пошел на уступку. Начальство и коллеги помогли быстро купить теплые вещи, столовые принадлежности и кое-какие лекарства.

Сразу нескольким екатеринбуржцам, которые отправились на сборы утром 24 октября, поступили звонки из Верх-Исетского военкомата только в воскресенье. То есть на сборы у них было менее 24 часов. Своими историями мужчины поделились с URA.RU. Семену 28 лет. Работает анестезиологом. А служил в ВДВ — в седьмой гвардейской дивизии (Новороссийск). Его военно-учетная специальность — водитель-механик боевой машины. «Вчера был на работе. Жене вручили повестку. Тут же отпросился, и целый день потратил [чтобы собраться]», — рассказал Семен. За несколько часов он успел запастись вещами первой необходимости (например, грелками). Дмитрию (32 года) повестку вручили на работе, хотя трудится он неофициально. Все дело в том, что сначала сотрудники военкомата пришли к нему домой. «С какими эмоциями воспринял? Нормально все. Настрой боевой. <…> Знал, что [повестка] придет. Под ВУС попадаю (в армии Дмитрий был командиром гранатометного отделения — прим. URA.RU). [Правда] не думал, что так быстро [все произойдет], тем более, говорили, что заканчивается мобилизация. Но лучше нас никто эту работу не сделает», — сказал боец. За то время, что у него было на сборы, Дмитрий успел собрать аптечку («это самое главное») и закупиться мелочами («мыльное-рыльное, остальное выдадут там»). Никите (26 лет) тоже позвонили накануне. Но он был давно готов — повестка пришла ему еще в конце сентября, отправку откладывали несколько раз. Есть и те, кому позвонили в субботу, то есть за два дня до отправки. У Александра (36 лет), служившего в смоленском спецназе и екатеринбургской полиции, вызов «для сверки документов» не вызвал удивления. «Давно этого ждал. Кто, если не мы? Разве можно положиться на людей, которые бегут из страны? Так и всю страну просрем» — говорит он. В 32-м военном городке Екатеринбурга он планировал встретиться с другом детства (вместе росли в Тавде). Родные переживают (дома у Александра остались жена, дочь и сын). «[Близкие] знают, какой я человек. Я всегда защищаю родину, всегда патриотичен. Я не могу иначе», — объяснил он. В субботу позвонили и Дмитрию (35 лет). Сказали, готовиться на воскресенье. Но он попросил еще сутки — чтобы завершить дела на работе. Военкомат пошел на уступку. Начальство и коллеги помогли быстро купить теплые вещи, столовые принадлежности и кое-какие лекарства.