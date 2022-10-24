Морской пехотинец из ХМАО раскритиковал закупку презервативов для мобилизованных

В чатах сбора помощи военным предлагают пить из презерватива и хранить в нем спички, чтобы не промокли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Руководитель штаба помощи военнослужащим из Нижневартовска (ХМАО) Александр Байбуз посоветовал мобилизованным не скупать презервативы для использования их в зоне спецоперации. Он рассказал журналисту URA.RU, что в чатах сбора помощи военнослужащим появились советы натягивать средства контрацепции на дула автомата во время дождя, а также пить из них и хранить в них спички или документы.

«В чатах сборов для военнослужащих периодически появляются советы использовать презервативы не по назначению: кто-то предлагает собирать в них воду для питья или класть в них коробки со спичками или документы, чтобы не промокли. Это глупость полнейшая», — заявил Байбуз.

По словам волонтеров, для гидроизоляции спичек и документов лучше использовать специальные пакеты с защелкой. Ролики с рекомендациями использовать предметы гигиены не по назначению руководитель нижневартовского штаба помощи мобилизованным назвал вбросами. «Раньше была такая же дикая идея запихивать тампоны в рану. Мы уже пережили последствия публикации видео, когда все женщины ХМАО решили поделиться запасами гигиенических средств с военнослужащими. Думаю, каждую подобную информацию стоит перепроверять и не тратить деньги на скупку ненужного», — подчеркнул Байбуз.

Ранее URA.RU писало о совете мобилизованного из ХМАО закупиться прокладками. Военный эксперт предложил использовать их вместо впитывающих влагу стелек для обуви.

В России частичную мобилизацию 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Министерство обороны планирует призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в специальной военной операции на территории Украины.