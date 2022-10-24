Военные следователи запустили горячую линию для мобилизованных свердловчан

24 октября 2022 в 22:33 Размер текста - 17 +

Участники спецоперации, мобилизованные и их родственники теперь могут напрямую обратиться к военным следователям (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Специалисты военного следственного управления СК России открыли горячую линию для мобилизованных и для их родственников в Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили представители ведомства. «Доводим до общественности номера телефонов круглосуточной горячей линии для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей. Телефоны для связи — 8 (343) 369 00 15 и 8 (343) 359 33 22», — рассказали в военном следственном управлении. Ранее горячую линию для семей мобилизованных запустила мэрия Екатеринбурга и городская дума. В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация. В общей сложности призвать на военную службу планировалось 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).

Специалисты военного следственного управления СК России открыли горячую линию для мобилизованных и для их родственников в Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили представители ведомства. «Доводим до общественности номера телефонов круглосуточной горячей линии для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей. Телефоны для связи — 8 (343) 369 00 15 и 8 (343) 359 33 22», — рассказали в военном следственном управлении. Ранее горячую линию для семей мобилизованных запустила мэрия Екатеринбурга и городская дума. В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация. В общей сложности призвать на военную службу планировалось 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).