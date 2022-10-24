Военные следователи запустили горячую линию для мобилизованных свердловчан

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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Участники спецоперации, мобилизованные и их родственники теперь могут напрямую обратиться к военным следователям (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Специалисты военного следственного управления СК России открыли горячую линию для мобилизованных и для их родственников в Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили представители ведомства.

«Доводим до общественности номера телефонов круглосуточной горячей линии для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей. Телефоны для связи — 8 (343) 369 00 15 и 8 (343) 359 33 22», — рассказали в военном следственном управлении.

Ранее горячую линию для семей мобилизованных запустила мэрия Екатеринбурга и городская дума. В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация. В общей сложности призвать на военную службу планировалось 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).

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Специалисты военного следственного управления СК России открыли горячую линию для мобилизованных и для их родственников в Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили представители ведомства. «Доводим до общественности номера телефонов круглосуточной горячей линии для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей. Телефоны для связи — 8 (343) 369 00 15 и 8 (343) 359 33 22», — рассказали в военном следственном управлении. Ранее горячую линию для семей мобилизованных запустила мэрия Екатеринбурга и городская дума. В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация. В общей сложности призвать на военную службу планировалось 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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