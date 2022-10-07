Для семей мобилизованных екатеринбуржцев запустили специальную горячую линию. Видео

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Отправка мобилизованных свердловчан с Верх-Исетского военкомата. Екатеринбург, мобилизация, военный призыв, призыв в армию
Горячая линия будет работать ежедневно Фото:
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Мобилизация в России

Как и анонсировало URA.RU, мэрия Екатеринбурга открыла волонтерский центр для помощи семьям горожан, попавших под частичную мобилизацию. Как рассказали в горадминистрации, для работы на линии привлекли целую армию добровольцев — порядка 300 человек. Центр будет работать без выходных с 9:00 до 18:00.

«Волонтерский центр помощи семьям мобилизованных „Мы рядом“, созданный по поручению главы Екатеринбурга Алексея Орлова, начал работу. Главная задача волонтерского центра — оказание адресной помощи семьям мобилизованных граждан, решение их бытовых проблем. Обратиться за поддержкой можно по номеру 8 (343) 2-290-400 или телефону горячей линии 8-800-101-51-62. Также обращения принимаются в мессенджерах Telegram, WhatsApp (89826659963) и социальной сети VK», — поделились в мэрии.

Чиновники добавили, что сверки данных и получения информации о необходимой помощи наладили взаимодействие с военкоматами. «[Кроме того] в воскресенье состоится встреча актива волонтерского центра „Мы рядом“ с молодежью Донбасса и Луганска с целью обмена опытом и выстраивания коммуникаций с представителями новых субъектов России», — резюмировали власти.

На прошлой неделе горячую линию запустила и гордума. Ее номер — 7 (343) 304-17-59. Он доступен по будням с 9:00 до 17:00.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).

Все новости про частичную мобилизацию в Свердловской области мы публикуем в нашем Telegram канале. Подпишись — https://t.me/EkatskoeChtivo

Как и анонсировало URA.RU, мэрия Екатеринбурга открыла волонтерский центр для помощи семьям горожан, попавших под частичную мобилизацию. Как рассказали в горадминистрации, для работы на линии привлекли целую армию добровольцев — порядка 300 человек. Центр будет работать без выходных с 9:00 до 18:00. «Волонтерский центр помощи семьям мобилизованных „Мы рядом“, созданный по поручению главы Екатеринбурга Алексея Орлова, начал работу. Главная задача волонтерского центра — оказание адресной помощи семьям мобилизованных граждан, решение их бытовых проблем. Обратиться за поддержкой можно по номеру 8 (343) 2-290-400 или телефону горячей линии 8-800-101-51-62. Также обращения принимаются в мессенджерах Telegram, WhatsApp (89826659963) и социальной сети VK», — поделились в мэрии. Чиновники добавили, что сверки данных и получения информации о необходимой помощи наладили взаимодействие с военкоматами. «[Кроме того] в воскресенье состоится встреча актива волонтерского центра „Мы рядом“ с молодежью Донбасса и Луганска с целью обмена опытом и выстраивания коммуникаций с представителями новых субъектов России», — резюмировали власти. На прошлой неделе горячую линию запустила и гордума. Ее номер — 7 (343) 304-17-59. Он доступен по будням с 9:00 до 17:00. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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