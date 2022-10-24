Россиянам сообщили об изменении графика выплаты пенсий в ноябре

25 октября 2022 в 04:48 Размер текста - 17 +

График выплаты пенсий пересмотрят из-за Дня народного единства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России График выплаты пенсий в ноябре пересмотрят из-за Дня народного единства. Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. «Если даты выплаты пенсии или ее доставка совпадают с праздничными или выходными днями, это может быть сделано досрочно в пределах текущего месяца», — объяснила Иванова-Швец. Она указала, что такие изменения указаны в соответствии с приказом Минтруда России. Ранее россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 ноября. До этого напомнили о возможности получить часть пенсии раньше срока.

График выплаты пенсий в ноябре пересмотрят из-за Дня народного единства. Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. «Если даты выплаты пенсии или ее доставка совпадают с праздничными или выходными днями, это может быть сделано досрочно в пределах текущего месяца», — объяснила Иванова-Швец. Она указала, что такие изменения указаны в соответствии с приказом Минтруда России. Ранее россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 ноября. До этого напомнили о возможности получить часть пенсии раньше срока.