24 октября 2022

Россиянам сообщили об изменении графика выплаты пенсий в ноябре

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График выплаты пенсий пересмотрят из-за Дня народного единства Фото:
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Пенсионная реформа в России

График выплаты пенсий в ноябре пересмотрят из-за Дня народного единства. Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Если даты выплаты пенсии или ее доставка совпадают с праздничными или выходными днями, это может быть сделано досрочно в пределах текущего месяца», — объяснила Иванова-Швец. Она указала, что такие изменения указаны в соответствии с приказом Минтруда России.

Ранее россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 ноября. До этого напомнили о возможности получить часть пенсии раньше срока.

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График выплаты пенсий в ноябре пересмотрят из-за Дня народного единства. Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. «Если даты выплаты пенсии или ее доставка совпадают с праздничными или выходными днями, это может быть сделано досрочно в пределах текущего месяца», — объяснила Иванова-Швец. Она указала, что такие изменения указаны в соответствии с приказом Минтруда России. Ранее россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 ноября. До этого напомнили о возможности получить часть пенсии раньше срока.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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