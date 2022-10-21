Россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 ноября

Экономист Лебединская: пенсию пересчитают бывшим работникам угольной промышленности

22 октября 2022 в 04:02 Размер текста - 17 +

Перерасчет пенсии коснется бывших работников угольной промышленности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России С 1 ноября у нескольких категорий пенсионеров изменится ежемесячная выплата. Среди них — те, кто ранее работал в сфере угольной промышленности, а также бывшие летчики гражданской авиации. Об этом рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Экономист напомнила, что перерасчет доплат за профессиональную деятельность коснется тех, кто ранее работал в сфере угольной промышленности (горнорабочие, проходчики, машинисты, электрослесари и пр.) и бывших летчиков гражданской авиации (члены летных экипажей гражданской авиации, включая пилотов, штурманов, бортинженеров и бортмехаников воздушных судов), перечислила Лебединская в беседе агентству «Прайм». Ранее доцент кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев сообщил, что накопительную часть пенсии могут выплатить по достижении «старого» пенсионного возраста. По его словам, для этого нужно набрать страховой стаж и минимально необходимое количество пенсионных коэффициентов.

С 1 ноября у нескольких категорий пенсионеров изменится ежемесячная выплата. Среди них — те, кто ранее работал в сфере угольной промышленности, а также бывшие летчики гражданской авиации. Об этом рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Экономист напомнила, что перерасчет доплат за профессиональную деятельность коснется тех, кто ранее работал в сфере угольной промышленности (горнорабочие, проходчики, машинисты, электрослесари и пр.) и бывших летчиков гражданской авиации (члены летных экипажей гражданской авиации, включая пилотов, штурманов, бортинженеров и бортмехаников воздушных судов), перечислила Лебединская в беседе агентству «Прайм». Ранее доцент кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев сообщил, что накопительную часть пенсии могут выплатить по достижении «старого» пенсионного возраста. По его словам, для этого нужно набрать страховой стаж и минимально необходимое количество пенсионных коэффициентов.