РИАН: подполье Николаева получило оружие и боеприпасы от своих сторонников из ВСУ

От сторонников из ВСУ получены автоматы Калашникова и магазины с патронами
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Пророссийское подполье Николаева (город на юге Украины) получило оружие и боеприпасы от своих сторонников из ВСУ. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал один из активистов николаевского подполья.
«Мы немножечко богатеем арсеналом — вот, сторонники из ВСУ нам подогнали», — поделился собеседник. Активист продемонстрировал сумку, в которой лежат автоматы Калашникова и магазины с патронами, пишут РИА Новости, ссылаясь на видеозаписи, имеющиеся в распоряжении агентства.
Ранее этот же активист сообщал, что в Николаев массово заезжают наемные бойцы из Франции и Грузии. После начала спецоперации на Украину стали съезжаться наемники из других государств.
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