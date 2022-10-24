24 октября 2022

РИАН: подполье Николаева получило оружие и боеприпасы от своих сторонников из ВСУ

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Учения резервистов. Тюмень , автомат, армия, военные, солдаты, оружие, автомагазин, военный, солдат, резервисты
От сторонников из ВСУ получены автоматы Калашникова и магазины с патронами Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пророссийское подполье Николаева (город на юге Украины) получило оружие и боеприпасы от своих сторонников из ВСУ. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал один из активистов николаевского подполья.

«Мы немножечко богатеем арсеналом — вот, сторонники из ВСУ нам подогнали», — поделился собеседник. Активист продемонстрировал сумку, в которой лежат автоматы Калашникова и магазины с патронами, пишут РИА Новости, ссылаясь на видеозаписи, имеющиеся в распоряжении агентства.

Ранее этот же активист сообщал, что в Николаев массово заезжают наемные бойцы из Франции и Грузии. После начала спецоперации на Украину стали съезжаться наемники из других государств.

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Пророссийское подполье Николаева (город на юге Украины) получило оружие и боеприпасы от своих сторонников из ВСУ. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал один из активистов николаевского подполья. «Мы немножечко богатеем арсеналом — вот, сторонники из ВСУ нам подогнали», — поделился собеседник. Активист продемонстрировал сумку, в которой лежат автоматы Калашникова и магазины с патронами, пишут РИА Новости, ссылаясь на видеозаписи, имеющиеся в распоряжении агентства. Ранее этот же активист сообщал, что в Николаев массово заезжают наемные бойцы из Франции и Грузии. После начала спецоперации на Украину стали съезжаться наемники из других государств.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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