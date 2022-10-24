РИАН: подполье Николаева получило оружие и боеприпасы от своих сторонников из ВСУ

25 октября 2022 в 06:20 Размер текста - 17 +

От сторонников из ВСУ получены автоматы Калашникова и магазины с патронами Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пророссийское подполье Николаева (город на юге Украины) получило оружие и боеприпасы от своих сторонников из ВСУ. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал один из активистов николаевского подполья. «Мы немножечко богатеем арсеналом — вот, сторонники из ВСУ нам подогнали», — поделился собеседник. Активист продемонстрировал сумку, в которой лежат автоматы Калашникова и магазины с патронами, пишут РИА Новости, ссылаясь на видеозаписи, имеющиеся в распоряжении агентства. Ранее этот же активист сообщал, что в Николаев массово заезжают наемные бойцы из Франции и Грузии. После начала спецоперации на Украину стали съезжаться наемники из других государств.

Пророссийское подполье Николаева (город на юге Украины) получило оружие и боеприпасы от своих сторонников из ВСУ. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал один из активистов николаевского подполья. «Мы немножечко богатеем арсеналом — вот, сторонники из ВСУ нам подогнали», — поделился собеседник. Активист продемонстрировал сумку, в которой лежат автоматы Калашникова и магазины с патронами, пишут РИА Новости, ссылаясь на видеозаписи, имеющиеся в распоряжении агентства. Ранее этот же активист сообщал, что в Николаев массово заезжают наемные бойцы из Франции и Грузии. После начала спецоперации на Украину стали съезжаться наемники из других государств.