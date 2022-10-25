Al-Ain: Европа задумывается над разворотом к России из-за предательства США

Европа может пересмотреть отношение к РФ из-за отношения США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Европейские страны могут пересмотреть свое отношение к России из-за высоких цен на газ от США. Об этом сообщает арабское издание Al-Ain.

«Вашингтон использовал украинский кризис, а также политические и экономические рычаги давления для достижения своих целей. <…> Некоторые лидеры стран Евросоюза могут пересмотреть свою политику из-за усугубления энергетического кризиса, продолжения российско-украинского конфликта и роста. <…> Американский сжиженный газ обходится европейцам в четыре раза дороже, чем тот же объем российского топлива, необходимый ей, чтобы пережить предстоящую зиму», — пишут авторы издания. Также уточняется, что Европа в настоящий момент ищет нового поставщика газа.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обвинил власти США в двойных стандартах из-за цен на энергию. Он недоволен разницей в стоимости, передает газета «Взгляд». Кроме того уточнялось, что Америка использует кризис на Украине и наживается на нем. Ранее стоимость газа на европейском топливном рынке в рамках биржевых торгов внезапно снизилась, передает VSE42.Ru.

США и страны Запада начали вводить санкции в отношении РФ после спецоперации. По итогу Европа столкнулась с серьезным газовым кризисом.