ВСУ изменили тактику боев, предпочитая «наскоки» при атаках

25 октября 2022 в 10:31 Размер текста - 17 +

ВСУ используют «Хаммеры» на полях сражений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) поменяли тактику ведения боев, предпочитая более агрессивный стиль, используя пулеметы на джипах. Об этом рассказал сержант из ДНР Алексей Шалыгин. «То обычно артиллерия работает, стреляют. <…> В последнее время уже начали [разъезжать] на „Хаммерах“, пулеметы на джипах, выскакивают, из пулеметов долбят, прикрывают, <…> Вот это так у них началось, наскоками», — сказал сержант. Его слова приводит РИА Новости. Ранее Алексей Шалыгин вернулся из украинского плена. Также он уточнил, что украинские войска используют связь, пулеметы и минометы. Ранее Вооруженные силы России предотвратили попытки наступлений ВСУ в населенных пунктах в Харьковской области. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию, с целью защиты мирного населения Донбасса.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) поменяли тактику ведения боев, предпочитая более агрессивный стиль, используя пулеметы на джипах. Об этом рассказал сержант из ДНР Алексей Шалыгин. «То обычно артиллерия работает, стреляют. <…> В последнее время уже начали [разъезжать] на „Хаммерах“, пулеметы на джипах, выскакивают, из пулеметов долбят, прикрывают, <…> Вот это так у них началось, наскоками», — сказал сержант. Его слова приводит РИА Новости. Ранее Алексей Шалыгин вернулся из украинского плена. Также он уточнил, что украинские войска используют связь, пулеметы и минометы. Ранее Вооруженные силы России предотвратили попытки наступлений ВСУ в населенных пунктах в Харьковской области. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию, с целью защиты мирного населения Донбасса.