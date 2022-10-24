Соловьев обозвал екатеринбуржцев «сатанинскими выродками»

25 октября 2022 в 12:05 Размер текста - 17 +

Владимир Соловьев посчитал екатеринбуржцев сатанистами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Телеведущий Владимир Соловьев без повода обрушился с критикой на Екатеринбург, обозвав часть жителей города «сатанинскими выродками». Об этом он рассказал в эфире своей авторской программы. Телеведущий заявил, что нужно перевести предприятия страны на оборонные рельсы. «Как вы посмотрите в глаза ребятам с Уралвагонзавода, с УГМК, со многих других заводов. Как вы посмотрите в глаза тех из вас, уральцев, которые верой и правдой защищают отчизну. Вы, прыгавшие скоты, бесы, храмы вам были не нужны? Сатанинское отродье», — прокричал Соловьев. Он припомнил прошлые обиды жителям города, подававшим в суд на журналиста, и заявил, что его зря просили прекратить нападки на Екатеринбург. «Кто из вас скакал, сволочей?» — крикнул Соловьев. Телеведущий подчеркнул, что ему в комментариях пишут те, кто продвигает сатанинские идеи и выступал против строительства храма в сквере Екатеринбурга. Что послужило поводом для обвинения жителей города, Соловьев не уточнил. Он призвал каждого жителя страны делать все, что он может, для победы армии РФ в спецоперации. Ранее Соловьев уже критиковал жителей Екатеринбурга. В частности, он выступал за закрытие Ельцин Центра, а также за привлечение к уголовной ответственности свердловских медийных личностей. Спецоперация в России стартовала 24 февраля после усиления обстрелов мирных жителей войсками ВСУ. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что решение начать спецоперацию было крайней мерой, призванной спасти жизни мирного населения. Другие методы решения проблемы оказались неэффективны, уточняли власти РФ.

Телеведущий Владимир Соловьев без повода обрушился с критикой на Екатеринбург, обозвав часть жителей города «сатанинскими выродками». Об этом он рассказал в эфире своей авторской программы. Телеведущий заявил, что нужно перевести предприятия страны на оборонные рельсы. «Как вы посмотрите в глаза ребятам с Уралвагонзавода, с УГМК, со многих других заводов. Как вы посмотрите в глаза тех из вас, уральцев, которые верой и правдой защищают отчизну. Вы, прыгавшие скоты, бесы, храмы вам были не нужны? Сатанинское отродье», — прокричал Соловьев. Он припомнил прошлые обиды жителям города, подававшим в суд на журналиста, и заявил, что его зря просили прекратить нападки на Екатеринбург. «Кто из вас скакал, сволочей?» — крикнул Соловьев. Телеведущий подчеркнул, что ему в комментариях пишут те, кто продвигает сатанинские идеи и выступал против строительства храма в сквере Екатеринбурга. Что послужило поводом для обвинения жителей города, Соловьев не уточнил. Он призвал каждого жителя страны делать все, что он может, для победы армии РФ в спецоперации. Ранее Соловьев уже критиковал жителей Екатеринбурга. В частности, он выступал за закрытие Ельцин Центра, а также за привлечение к уголовной ответственности свердловских медийных личностей. Спецоперация в России стартовала 24 февраля после усиления обстрелов мирных жителей войсками ВСУ. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что решение начать спецоперацию было крайней мерой, призванной спасти жизни мирного населения. Другие методы решения проблемы оказались неэффективны, уточняли власти РФ.