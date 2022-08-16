Легендарный екатеринбургский журналист Иннокентий Шеремет, ведущий эфиры на федеральном телеканале «Соловьев Live» (шоу принадлежит телеведущему Владимиру Соловьеву — прим.ред.) недоволен тем, что уральские журналисты уделяют больше внимания закрытию IKEA и «Макдоналдса», чем ситуации на Донбассе. Об этом он заявил в беседе с военным корреспондентом Андреем Гусельниковым из Екатеринбурга, который находится в ДНР.
«Практически ничего нет про Донбасс. Какой-нибудь магазин, который вроде как закрылся, типа IKEA, или H&M вдруг приоткрылся. „Боже ж мой! Что выставляют: какую сковороду, какой шкафчик, какие трусы“, — и вот это все смакуется. Берутся интервью у „героев“, которые часами выстаивают в очередях, чтобы это второсортное галиматье скупить. Солдаты за них гибнут, а они горюют, что какого-то шмотья не купить», — рассказал Шеремет собеседнику и спросил его мнение на этот счет.
Андрей Гусельников, в свою очередь, нашел положительное в этой истории. «Может быть, это даже и неплохо? Какой сильной должна быть страна, чтобы сегодня, в состоянии спецоперации, большая часть страны ее не замечает. Образ жизни людей практически не поменялся, экономика работает, у людей все в порядке с работой, жильем, развлечениями и хобби», — поделился мнением военкор.
С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее конечная цель — освободить Донбасс. Глава государства подчеркнул, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.
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Легендарный екатеринбургский журналист Иннокентий Шеремет, ведущий эфиры на федеральном телеканале «Соловьев Live» (шоу принадлежит телеведущему Владимиру Соловьеву — прим.ред.) недоволен тем, что уральские журналисты уделяют больше внимания закрытию IKEA и «Макдоналдса», чем ситуации на Донбассе. Об этом он заявил в беседе с военным корреспондентом Андреем Гусельниковым из Екатеринбурга, который находится в ДНР. «Практически ничего нет про Донбасс. Какой-нибудь магазин, который вроде как закрылся, типа IKEA, или H&M вдруг приоткрылся. „Боже ж мой! Что выставляют: какую сковороду, какой шкафчик, какие трусы“, — и вот это все смакуется. Берутся интервью у „героев“, которые часами выстаивают в очередях, чтобы это второсортное галиматье скупить. Солдаты за них гибнут, а они горюют, что какого-то шмотья не купить», — рассказал Шеремет собеседнику и спросил его мнение на этот счет. Андрей Гусельников, в свою очередь, нашел положительное в этой истории. «Может быть, это даже и неплохо? Какой сильной должна быть страна, чтобы сегодня, в состоянии спецоперации, большая часть страны ее не замечает. Образ жизни людей практически не поменялся, экономика работает, у людей все в порядке с работой, жильем, развлечениями и хобби», — поделился мнением военкор. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее конечная цель — освободить Донбасс. Глава государства подчеркнул, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.