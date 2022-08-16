Соратник Соловьева упрекнул уральские СМИ, забывшие про Донбасс. Видео

17 августа 2022 в 02:04 Размер текста - 17 +

Иннокентий Шеремет считает, что уральские журналисты мало пишут про гибель людей на Донбассе, а больше внимания уделяют незначительным поводам Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Легендарный екатеринбургский журналист Иннокентий Шеремет, ведущий эфиры на федеральном телеканале «Соловьев Live» (шоу принадлежит телеведущему Владимиру Соловьеву — прим.ред.) недоволен тем, что уральские журналисты уделяют больше внимания закрытию IKEA и «Макдоналдса», чем ситуации на Донбассе. Об этом он заявил в беседе с военным корреспондентом Андреем Гусельниковым из Екатеринбурга, который находится в ДНР. «Практически ничего нет про Донбасс. Какой-нибудь магазин, который вроде как закрылся, типа IKEA, или H&M вдруг приоткрылся. „Боже ж мой! Что выставляют: какую сковороду, какой шкафчик, какие трусы“, — и вот это все смакуется. Берутся интервью у „героев“, которые часами выстаивают в очередях, чтобы это второсортное галиматье скупить. Солдаты за них гибнут, а они горюют, что какого-то шмотья не купить», — рассказал Шеремет собеседнику и спросил его мнение на этот счет. Андрей Гусельников, в свою очередь, нашел положительное в этой истории. «Может быть, это даже и неплохо? Какой сильной должна быть страна, чтобы сегодня, в состоянии спецоперации, большая часть страны ее не замечает. Образ жизни людей практически не поменялся, экономика работает, у людей все в порядке с работой, жильем, развлечениями и хобби», — поделился мнением военкор. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее конечная цель — освободить Донбасс. Глава государства подчеркнул, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Легендарный екатеринбургский журналист Иннокентий Шеремет, ведущий эфиры на федеральном телеканале «Соловьев Live» (шоу принадлежит телеведущему Владимиру Соловьеву — прим.ред.) недоволен тем, что уральские журналисты уделяют больше внимания закрытию IKEA и «Макдоналдса», чем ситуации на Донбассе. Об этом он заявил в беседе с военным корреспондентом Андреем Гусельниковым из Екатеринбурга, который находится в ДНР. «Практически ничего нет про Донбасс. Какой-нибудь магазин, который вроде как закрылся, типа IKEA, или H&M вдруг приоткрылся. „Боже ж мой! Что выставляют: какую сковороду, какой шкафчик, какие трусы“, — и вот это все смакуется. Берутся интервью у „героев“, которые часами выстаивают в очередях, чтобы это второсортное галиматье скупить. Солдаты за них гибнут, а они горюют, что какого-то шмотья не купить», — рассказал Шеремет собеседнику и спросил его мнение на этот счет. Андрей Гусельников, в свою очередь, нашел положительное в этой истории. «Может быть, это даже и неплохо? Какой сильной должна быть страна, чтобы сегодня, в состоянии спецоперации, большая часть страны ее не замечает. Образ жизни людей практически не поменялся, экономика работает, у людей все в порядке с работой, жильем, развлечениями и хобби», — поделился мнением военкор. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее конечная цель — освободить Донбасс. Глава государства подчеркнул, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.