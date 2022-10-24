24 октября 2022
23 октября 2022
22 октября 2022

На главной переправе в ЯНАО вырастут цены на пассажирские перевозки

© Служба новостей «URA.RU»
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Обследование ледовой переправы Салехард -Лабытнанги и вездеходов на воздушных подушках. Салехард
Проезд на «воздушных подушках» через реку Обь будет дороже Фото:

Проезд на воздушной подушке через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги подорожает примерно на 4%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа.

«Пока работают паромы в штатном режиме, начнется заморозок, шуга — паромы встанут, выйдут на маршрут суда на воздушных подушках. Плата за билет на воздушные подушки вырастет примерно на 4% по сравнению с прошлым годом», — рассказали в пресс-службе.

Переправа через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги — это единственная наземная связь. До установления устойчивого ледового покрытия пассажирские перевозки между городами будут осуществляться вертолетами.

Ранее URA.RU рассказывало, что работа паромов на маршруте Салехард — Лабытнанги планируется включительно до четверга, 3 ноября. В дальнейшем работа переправы будет зависеть от погодных условий.

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Проезд на воздушной подушке через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги подорожает примерно на 4%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа. «Пока работают паромы в штатном режиме, начнется заморозок, шуга — паромы встанут, выйдут на маршрут суда на воздушных подушках. Плата за билет на воздушные подушки вырастет примерно на 4% по сравнению с прошлым годом», — рассказали в пресс-службе. Переправа через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги — это единственная наземная связь. До установления устойчивого ледового покрытия пассажирские перевозки между городами будут осуществляться вертолетами. Ранее URA.RU рассказывало, что работа паромов на маршруте Салехард — Лабытнанги планируется включительно до четверга, 3 ноября. В дальнейшем работа переправы будет зависеть от погодных условий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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