На главной переправе в ЯНАО вырастут цены на пассажирские перевозки

Проезд на «воздушных подушках» через реку Обь будет дороже Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Проезд на воздушной подушке через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги подорожает примерно на 4%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа.

«Пока работают паромы в штатном режиме, начнется заморозок, шуга — паромы встанут, выйдут на маршрут суда на воздушных подушках. Плата за билет на воздушные подушки вырастет примерно на 4% по сравнению с прошлым годом», — рассказали в пресс-службе.

Переправа через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги — это единственная наземная связь. До установления устойчивого ледового покрытия пассажирские перевозки между городами будут осуществляться вертолетами.

Ранее URA.RU рассказывало, что работа паромов на маршруте Салехард — Лабытнанги планируется включительно до четверга, 3 ноября. В дальнейшем работа переправы будет зависеть от погодных условий.