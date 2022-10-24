24 октября 2022

Сотрудники дома ветеранов в Магнитогорске купили мобилизованным беспилотник

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения резервистов. Тюмень , бпла, беспилотник, дрон
Квадрокоптер для Донбасса приобрели на средства сотрудников дома ветеранов Магнитогорска Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Магнитогорске Челябинской области сотрудники дома ветеранов собрали средства для покупки беспилотника добровольцам и мобилизованным. Как URA.RU сообщил активист Евгений Чепурин, вторую половину средств потратили на закупку вещей для призванных сотрудников соцучреждения.

«Сотрудники дома ветеранов собрали крупную сумму денег. Часть отдали на закупку квадрокоптера в Донбасс. Вторая половина потрачена на приобретение вещей своим мобилизованным сотрудникам», — рассказал URA.RU Чепурин.

Техника прибудет в Магнитогорск в начале ноября. Затем беспилотник перепрограммируют, сняв с него внутренние ограничения на работу в военных условиях. После перепрошивки системы квадрокоптер сможет летать на большей высоте и по координатам, в том числе, военных объектов.

В Донбасс беспилотник отправят в конце ноября. Оборудование будет использовать седьмой отдельный батальон связи «Южноуралец».

Спецоперация на Украине проводится Россией с 24 февраля. В Челябинской области 19 октября организован штаб территориальной обороны. Его появление санкционировал губернатор Алексей Текслер.

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В Магнитогорске Челябинской области сотрудники дома ветеранов собрали средства для покупки беспилотника добровольцам и мобилизованным. Как URA.RU сообщил активист Евгений Чепурин, вторую половину средств потратили на закупку вещей для призванных сотрудников соцучреждения. «Сотрудники дома ветеранов собрали крупную сумму денег. Часть отдали на закупку квадрокоптера в Донбасс. Вторая половина потрачена на приобретение вещей своим мобилизованным сотрудникам», — рассказал URA.RU Чепурин. Техника прибудет в Магнитогорск в начале ноября. Затем беспилотник перепрограммируют, сняв с него внутренние ограничения на работу в военных условиях. После перепрошивки системы квадрокоптер сможет летать на большей высоте и по координатам, в том числе, военных объектов. В Донбасс беспилотник отправят в конце ноября. Оборудование будет использовать седьмой отдельный батальон связи «Южноуралец». Спецоперация на Украине проводится Россией с 24 февраля. В Челябинской области 19 октября организован штаб территориальной обороны. Его появление санкционировал губернатор Алексей Текслер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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