18 октября 2022

В Челябинской области после введения базового режима создан штаб территориальной обороны

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Обращение Губернатора Челябинской области Алексея Текслера к депутатам законодательного собрания. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер провел первое заседание штаба территориальной самообороны Фото:
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 19 октября, после введения на территории региона базового режима, дал поручение о создании оперативного штаба. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Текслера.

«Под руководством губернатора Челябинской области Алексея Текслера создан оперативный штаб. В состав вошли представители Министерства обороны РФ, руководители региональных органов МВД, МЧС, ФСБ, Нацгвардии, представители органов публичной власти», — заявили в пресс-службе.

Введение уровня базовой готовности, отметили в пресс-службе, не повлияет на повседневную жизнь южноуральцев. Никаких дополнительных ограничительных мер вводить не планируется.

19 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении на территории ряда регионов, в том числе в Челябинской области, базового режима. Согласно указу, губернаторы получают полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения от ЧС и полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил РФ. Главы регионов должны создать оперативные штабы. В новых регионах России, ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья введено военное положение.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 19 октября, после введения на территории региона базового режима, дал поручение о создании оперативного штаба. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Текслера. «Под руководством губернатора Челябинской области Алексея Текслера создан оперативный штаб. В состав вошли представители Министерства обороны РФ, руководители региональных органов МВД, МЧС, ФСБ, Нацгвардии, представители органов публичной власти», — заявили в пресс-службе. Введение уровня базовой готовности, отметили в пресс-службе, не повлияет на повседневную жизнь южноуральцев. Никаких дополнительных ограничительных мер вводить не планируется. 19 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении на территории ряда регионов, в том числе в Челябинской области, базового режима. Согласно указу, губернаторы получают полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения от ЧС и полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил РФ. Главы регионов должны создать оперативные штабы. В новых регионах России, ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья введено военное положение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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