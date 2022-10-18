В Челябинской области после введения базового режима создан штаб территориальной обороны

19 октября 2022 в 20:21 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер провел первое заседание штаба территориальной самообороны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 19 октября, после введения на территории региона базового режима, дал поручение о создании оперативного штаба. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Текслера. «Под руководством губернатора Челябинской области Алексея Текслера создан оперативный штаб. В состав вошли представители Министерства обороны РФ, руководители региональных органов МВД, МЧС, ФСБ, Нацгвардии, представители органов публичной власти», — заявили в пресс-службе. Введение уровня базовой готовности, отметили в пресс-службе, не повлияет на повседневную жизнь южноуральцев. Никаких дополнительных ограничительных мер вводить не планируется. 19 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении на территории ряда регионов, в том числе в Челябинской области, базового режима. Согласно указу, губернаторы получают полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения от ЧС и полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил РФ. Главы регионов должны создать оперативные штабы. В новых регионах России, ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья введено военное положение.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 19 октября, после введения на территории региона базового режима, дал поручение о создании оперативного штаба. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Текслера. «Под руководством губернатора Челябинской области Алексея Текслера создан оперативный штаб. В состав вошли представители Министерства обороны РФ, руководители региональных органов МВД, МЧС, ФСБ, Нацгвардии, представители органов публичной власти», — заявили в пресс-службе. Введение уровня базовой готовности, отметили в пресс-службе, не повлияет на повседневную жизнь южноуральцев. Никаких дополнительных ограничительных мер вводить не планируется. 19 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении на территории ряда регионов, в том числе в Челябинской области, базового режима. Согласно указу, губернаторы получают полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения от ЧС и полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил РФ. Главы регионов должны создать оперативные штабы. В новых регионах России, ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья введено военное положение.