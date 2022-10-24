Артюхов проверил обмундирование и технику для мобилизованных из ЯНАО

Глава округа лично проверил обмундирование и технику Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил мобилизованных защитников, которые находятся в Тюмени. Глава округа лично проверил обмундирование и технику, которая поступила ямальцам, написал он в своем telegram-канале.

«Встретился с ямальцами, которые сейчас проходят необходимую военную подготовку в Тюмени. Настрой у ребят очень правильный, боевой. Видно, что коллектив слаженный и с командованием есть хороший контакт. Лично проверил поступившее обмундирование и технику», — рассказал он.

Артюхов уточнил, что комплект бронезащиты есть у каждого защитника. Также были закуплены машины УАЗ и квадрокоптеры. Чтобы военнослужащим было комфортнее в холодное воями для них приобрели печки, мобильные электростанции, термобелье, теплые куртки, флисовые комплекты и перчатки.

«Если понадобится что-то дополнительно, оперативно обеспечим, в том числе и батальон, который уже ушел. Крайне важно, чтобы ребята знали, что дома все хорошо, об их семьях тоже заботятся», — добавил он.

Ранее сообщалось, что жители ЯНАО, участвующие в специальной военной операции, начали получать единовременную региональную выплату в размере 300 тысяч рублей. Для зачисления средств нужно предоставить паспорт и реквизиты.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. В помощь российской армии на фронт должны направить около 300 тысяч человек из запаса. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля. Главная задача — защитить мирное население Донбасса.