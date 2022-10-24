Военнослужащие из ЯНАО начали получать выплаты в 300 тысяч рублей

Мобилизованные из ЯНАО начали получать выплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жители ЯНАО, участвующие в специальной военной операции, начали получать единовременную региональную выплату в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, получили единовременную региональную выплату в размере 300 тысяч рублей. Решение о дополнительной поддержке ямальцев и их семей принял губернатор региона Дмитрий Артюхов на заседании окружной призывной комиссии по мобилизации граждан в ЯНАО в сентябре», — сказано в сообщении.

Отмечается, что выплату можно получить через сайт департамента социальной защиты населения ЯНАО и в месте призыва, где заявления принимают сотрудники органов соцзащиты населения. Для зачисления средств нужно предоставить паспорт и реквизиты. Выплаты будут переведены в течение 10 рабочих дней.



Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. В помощь российской армии на фронт должны направить около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.