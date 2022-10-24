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21 октября 2022

Военнослужащие из ЯНАО начали получать выплаты в 300 тысяч рублей

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Отправка военнослужащих для участия в спецоперации. Челябинск, армия, военные, солдаты, военнослужащие, бойцы, военная форма, вс рф, контрактники, добровольческий батальон, южноуралец
Мобилизованные из ЯНАО начали получать выплаты Фото:
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Мобилизация в России

Жители ЯНАО, участвующие в специальной военной операции, начали получать единовременную региональную выплату в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, получили единовременную региональную выплату в размере 300 тысяч рублей. Решение о дополнительной поддержке ямальцев и их семей принял губернатор региона Дмитрий Артюхов на заседании окружной призывной комиссии по мобилизации граждан в ЯНАО в сентябре», — сказано в сообщении.

Отмечается, что выплату можно получить через сайт департамента социальной защиты населения ЯНАО и в месте призыва, где заявления принимают сотрудники органов соцзащиты населения. Для зачисления средств нужно предоставить паспорт и реквизиты. Выплаты будут переведены в течение 10 рабочих дней.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. В помощь российской армии на фронт должны направить около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

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Жители ЯНАО, участвующие в специальной военной операции, начали получать единовременную региональную выплату в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «Военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, получили единовременную региональную выплату в размере 300 тысяч рублей. Решение о дополнительной поддержке ямальцев и их семей принял губернатор региона Дмитрий Артюхов на заседании окружной призывной комиссии по мобилизации граждан в ЯНАО в сентябре», — сказано в сообщении. Отмечается, что выплату можно получить через сайт департамента социальной защиты населения ЯНАО и в месте призыва, где заявления принимают сотрудники органов соцзащиты населения. Для зачисления средств нужно предоставить паспорт и реквизиты. Выплаты будут переведены в течение 10 рабочих дней. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. В помощь российской армии на фронт должны направить около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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