Мобилизованные уральские разведчики изучают главное оружие Украины. Фото, видео

25 октября 2022 в 17:48 Размер текста - 17 +

В составе первой группы, работающей с беспилотниками, — 50 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В учебном центре в Елани, где к спецоперации (СВО) РФ на Украине готовят мобилизованных бойцов со всего Большого Урала, выделили подразделение из разведчиков, занимающихся беспилотниками. Об этом URA.RU рассказал Иван «Борода» — инструктор подразделения. Дроны, по его словам, — один из серьезнейших вызовов, с которыми столкнулась российская армия в ходе СВО. В составе подразделения сейчас работают 50 человек. Сначала их обучают на компьютерных симуляторах, затем бойцы индивидуально набирают «летные часы». А после этого их делят на группы по пять человек. «Пятерка получает задачу выдвинуться в определенный район. Запускается маленький коптер, идет поиск и обнаружение цели. Как только поступает команда уничтожить ее, на большой коптер цепляется кассета с минами, и объект ликвидируется», — описал порядок офицер. Бойцов также учат использовать беспилотники для доставки грузов, разбирать и собирать машины в полевых условиях. В распоряжении подразделения есть тренировочные модели, которые с нуля собирают парни из «Лаборатории будущего», другие — привозят меценаты. Часть купленных дронов перепрошивают — так, чтобы они были невидимы для вражеских установок. «Технологии продвинулись достаточно далеко. Есть специальные антидроновые пушки, способные посадить любой дрон. Есть сканеры, которые могут дать координаты, откуда конкретно взлетел дрон. Этого у нас пока нет», — поделился Иван «Борода». Так выглядит кабинет для тренировок на компьютерных симуляторах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Парни из «Лаборатории будущего» называют собранный ими аппарат «мухой» (или «дальнолетом»). Такие способны перевозить грузы и снаряды. Пока для имитации используют бутылки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU При сборке дронов используются китайские комплектующие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В учебном центре в Елани, где к спецоперации (СВО) РФ на Украине готовят мобилизованных бойцов со всего Большого Урала, выделили подразделение из разведчиков, занимающихся беспилотниками. Об этом URA.RU рассказал Иван «Борода» — инструктор подразделения. Дроны, по его словам, — один из серьезнейших вызовов, с которыми столкнулась российская армия в ходе СВО. В составе подразделения сейчас работают 50 человек. Сначала их обучают на компьютерных симуляторах, затем бойцы индивидуально набирают «летные часы». А после этого их делят на группы по пять человек. «Пятерка получает задачу выдвинуться в определенный район. Запускается маленький коптер, идет поиск и обнаружение цели. Как только поступает команда уничтожить ее, на большой коптер цепляется кассета с минами, и объект ликвидируется», — описал порядок офицер. Бойцов также учат использовать беспилотники для доставки грузов, разбирать и собирать машины в полевых условиях. В распоряжении подразделения есть тренировочные модели, которые с нуля собирают парни из «Лаборатории будущего», другие — привозят меценаты. Часть купленных дронов перепрошивают — так, чтобы они были невидимы для вражеских установок. «Технологии продвинулись достаточно далеко. Есть специальные антидроновые пушки, способные посадить любой дрон. Есть сканеры, которые могут дать координаты, откуда конкретно взлетел дрон. Этого у нас пока нет», — поделился Иван «Борода».