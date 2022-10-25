25 октября 2022
24 октября 2022

Тюменец отправил бойцам свой УАЗ в зону СВО. Видео

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Виды Челябинской области, лесная дорога, поездка, уаз буханка
УАЗ тюменца прибыл в зону спецоперации (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель Тюмени передал бойцам свой автомобиль УАЗ в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Помощь нашим: УАЗ от читателей из Тюмени прибыл на фронт. От бойцов спасибо Василию из Тюмени, а также организовавшим поставки нашим добровольцам — Алексею Зюбанову и Ивану Вербовскому», — говорится в сообщении. В telegram-канале также добавили видео, в котором тюменца поблагодарили за предоставленный автомобиль, отметив, что он поможет в достижении победы.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Основная цель спецоперации — защита мирных жителей Донбасса. Ранее URA.RU писало, что предстатели РПЦ вместе с одной из тюменских организаций подготовили 12 единиц техники, продукты питания и средства гигиены для отправки в зону СВО.

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Житель Тюмени передал бойцам свой автомобиль УАЗ в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Помощь нашим: УАЗ от читателей из Тюмени прибыл на фронт. От бойцов спасибо Василию из Тюмени, а также организовавшим поставки нашим добровольцам — Алексею Зюбанову и Ивану Вербовскому», — говорится в сообщении. В telegram-канале также добавили видео, в котором тюменца поблагодарили за предоставленный автомобиль, отметив, что он поможет в достижении победы. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Основная цель спецоперации — защита мирных жителей Донбасса. Ранее URA.RU писало, что предстатели РПЦ вместе с одной из тюменских организаций подготовили 12 единиц техники, продукты питания и средства гигиены для отправки в зону СВО.
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