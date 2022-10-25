Тюменец отправил бойцам свой УАЗ в зону СВО. Видео

26 октября 2022 в 07:08 Размер текста - 17 +

УАЗ тюменца прибыл в зону спецоперации (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Тюмени передал бойцам свой автомобиль УАЗ в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Помощь нашим: УАЗ от читателей из Тюмени прибыл на фронт. От бойцов спасибо Василию из Тюмени, а также организовавшим поставки нашим добровольцам — Алексею Зюбанову и Ивану Вербовскому», — говорится в сообщении. В telegram-канале также добавили видео, в котором тюменца поблагодарили за предоставленный автомобиль, отметив, что он поможет в достижении победы. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Основная цель спецоперации — защита мирных жителей Донбасса. Ранее URA.RU писало, что предстатели РПЦ вместе с одной из тюменских организаций подготовили 12 единиц техники, продукты питания и средства гигиены для отправки в зону СВО.

Житель Тюмени передал бойцам свой автомобиль УАЗ в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Помощь нашим: УАЗ от читателей из Тюмени прибыл на фронт. От бойцов спасибо Василию из Тюмени, а также организовавшим поставки нашим добровольцам — Алексею Зюбанову и Ивану Вербовскому», — говорится в сообщении. В telegram-канале также добавили видео, в котором тюменца поблагодарили за предоставленный автомобиль, отметив, что он поможет в достижении победы. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Основная цель спецоперации — защита мирных жителей Донбасса. Ранее URA.RU писало, что предстатели РПЦ вместе с одной из тюменских организаций подготовили 12 единиц техники, продукты питания и средства гигиены для отправки в зону СВО.