Тюменцы отправят гуманитарный груз и технику в зону СВО

Представители Русской православной церкви совместно с одной из тюменских организаций собрали гумпомощь для отправки в зону специальной военной операции. В частности, это двенадцать единиц техники, продукты питания и средства личной гигиены. Об этом сообщил мэр Тюмени Руслан Кухарук на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Сегодня я пообщался с представителями Русской православной церкви, которые вместе с одной из тюменских организаций собрали новую партию помощи для жителей и военных: 12 единиц техники, продукты питания, средства гигиены… Команда водителей готовится в командировку, чтобы доставить гуманитарную помощь на западные рубежи России, в зону специальной военной операции», — сообщил Кухарук.
По словам главы Тюмени, он осмотрел технику, а также поговорил с прихожанами и священником Знаменского кафедрального собора. Кухарук поблагодарил неравнодушных тюменцев за участие в сборах необходимых вещей и продуктов питания.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Основная цель спецоперации — защита мирного населения Донбасса. Позже, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация. Ранее URA.RU сообщало, что национальные общественные объединения Тюменской области собрали больше трех тонн гумпомощи для жителей Донбасса.
Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii