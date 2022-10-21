Тюменцы отправят гуманитарный груз и технику в зону СВО

Тюменская организация и представители РПЦ отправят гуманитарную помощь в зону СВО

В зону СВО доставят продукты питания и средства личной гигиены (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Представители Русской православной церкви совместно с одной из тюменских организаций собрали гумпомощь для отправки в зону специальной военной операции. В частности, это двенадцать единиц техники, продукты питания и средства личной гигиены. Об этом сообщил мэр Тюмени Руслан Кухарук на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня я пообщался с представителями Русской православной церкви, которые вместе с одной из тюменских организаций собрали новую партию помощи для жителей и военных: 12 единиц техники, продукты питания, средства гигиены… Команда водителей готовится в командировку, чтобы доставить гуманитарную помощь на западные рубежи России, в зону специальной военной операции», — сообщил Кухарук.

По словам главы Тюмени, он осмотрел технику, а также поговорил с прихожанами и священником Знаменского кафедрального собора. Кухарук поблагодарил неравнодушных тюменцев за участие в сборах необходимых вещей и продуктов питания.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Основная цель спецоперации — защита мирного населения Донбасса. Позже, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация. Ранее URA.RU сообщало, что национальные общественные объединения Тюменской области собрали больше трех тонн гумпомощи для жителей Донбасса.