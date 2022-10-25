25 октября 2022

Заявление генерала Суровикина перевернуло спецоперацию на Украине «с головы на ноги»

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Сергей Суровикин доказал, что командование РФ адекватно оценивает ситуацию в ходе спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Публичное заявление командующего объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации генерала армии Сергея Суровикина изменило отношения властей с гражданами. Его слова перевернули военную операцию «с головы на ноги».

Генерал Сергей Суровикин признал, что положение Вооруженных сил России в ходе спецоперации на Украине непростое, что перевернуло всю операцию «с головы на ноги», вернув ее в нормальное положение, пишет MK.RU. «Едва ли не впервые власть заговорила с обществом не как с малыми детьми, не как с подданными, а как с гражданами», — подчеркнул автор материала.

Отмечается, что ранее в ходе спецоперации принимались «непростые решения», однако о них общество узнавало лишь из неофициальных источников. Выступление Суровикина показало, что теперь российское командование адекватно оценивает ситуацию, «не заметает проблемы под ковер» и готово ко всему, а власть доверяет обществу и не боится на него опереться, подчеркивается в статье.

19 октября Сергей Суровикин выступил в эфире телеканала «Россия-24» с рядом заявлений о ходе спецоперации на Украине. Генерал признал, что ситуация в Херсонской области непростая. Также он предупредил, что ВСУ будут пытаться прорвать оборону сразу на трех направлениях. Политолог Наталья Линдигрин в беседе с URA.RU отметила, что заявление Суровикина создало о нем хорошее впечатление как о командующем.

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Публичное заявление командующего объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации генерала армии Сергея Суровикина изменило отношения властей с гражданами. Его слова перевернули военную операцию «с головы на ноги». Генерал Сергей Суровикин признал, что положение Вооруженных сил России в ходе спецоперации на Украине непростое, что перевернуло всю операцию «с головы на ноги», вернув ее в нормальное положение, пишет MK.RU. «Едва ли не впервые власть заговорила с обществом не как с малыми детьми, не как с подданными, а как с гражданами», — подчеркнул автор материала. Отмечается, что ранее в ходе спецоперации принимались «непростые решения», однако о них общество узнавало лишь из неофициальных источников. Выступление Суровикина показало, что теперь российское командование адекватно оценивает ситуацию, «не заметает проблемы под ковер» и готово ко всему, а власть доверяет обществу и не боится на него опереться, подчеркивается в статье. 19 октября Сергей Суровикин выступил в эфире телеканала «Россия-24» с рядом заявлений о ходе спецоперации на Украине. Генерал признал, что ситуация в Херсонской области непростая. Также он предупредил, что ВСУ будут пытаться прорвать оборону сразу на трех направлениях. Политолог Наталья Линдигрин в беседе с URA.RU отметила, что заявление Суровикина создало о нем хорошее впечатление как о командующем.
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