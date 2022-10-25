25 октября 2022

Собчак отреагировала на слухи о задержании коммерческого директора холдинга «Oсторожно Media»

Собчак подтвердила задержание своего директора Суханова
© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента РФ. Москва, собчак ксения
Собчак прокомментировала задержание Суханова Фото:

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала задержание коммерческого директора медиа-холдинга «Oсторожно Media» Кирилла Суханова. По ее словам, «это просто бред».

«Наш коммерческий директор Кирилл Суханов задержан. Говорят, за „вымогательство“», — написала Собчак в telegram-канале «Кровавая барыня». По ее словам, «это просто бред». Собчак сообщила, что адвокат «на связи» с Сухановым.

Ранее стало известно, что коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова задержали в рамках уголовного дела о вымогательстве. Об этом сообщил источник @varlamov_news.

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Журналистка Ксения Собчак прокомментировала задержание коммерческого директора медиа-холдинга «Oсторожно Media» Кирилла Суханова. По ее словам, «это просто бред». «Наш коммерческий директор Кирилл Суханов задержан. Говорят, за „вымогательство“», — написала Собчак в telegram-канале «Кровавая барыня». По ее словам, «это просто бред». Собчак сообщила, что адвокат «на связи» с Сухановым. Ранее стало известно, что коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова задержали в рамках уголовного дела о вымогательстве. Об этом сообщил источник @varlamov_news.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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