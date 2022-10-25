Собчак отреагировала на слухи о задержании коммерческого директора холдинга «Oсторожно Media» Собчак подтвердила задержание своего директора Суханова 26 октября 2022 в 02:05 Размер текста - 17 + Собчак прокомментировала задержание Суханова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Журналистка Ксения Собчак прокомментировала задержание коммерческого директора медиа-холдинга «Oсторожно Media» Кирилла Суханова. По ее словам, «это просто бред». «Наш коммерческий директор Кирилл Суханов задержан. Говорят, за „вымогательство“», — написала Собчак в telegram-канале «Кровавая барыня». По ее словам, «это просто бред». Собчак сообщила, что адвокат «на связи» с Сухановым. Ранее стало известно, что коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова задержали в рамках уголовного дела о вымогательстве. Об этом сообщил источник @varlamov_news. Журналистка Ксения Собчак прокомментировала задержание коммерческого директора медиа-холдинга «Oсторожно Media» Кирилла Суханова. По ее словам, «это просто бред». «Наш коммерческий директор Кирилл Суханов задержан. Говорят, за „вымогательство“», — написала Собчак в telegram-канале «Кровавая барыня». По ее словам, «это просто бред». Собчак сообщила, что адвокат «на связи» с Сухановым. Ранее стало известно, что коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова задержали в рамках уголовного дела о вымогательстве. Об этом сообщил источник @varlamov_news. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям