Собчак отреагировала на слухи о задержании коммерческого директора холдинга «Oсторожно Media»

Собчак прокомментировала задержание Суханова
Журналистка Ксения Собчак прокомментировала задержание коммерческого директора медиа-холдинга «Oсторожно Media» Кирилла Суханова. По ее словам, «это просто бред».
«Наш коммерческий директор Кирилл Суханов задержан. Говорят, за „вымогательство“», — написала Собчак в telegram-канале «Кровавая барыня». По ее словам, «это просто бред». Собчак сообщила, что адвокат «на связи» с Сухановым.
Ранее стало известно, что коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова задержали в рамках уголовного дела о вымогательстве. Об этом сообщил источник @varlamov_news.
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