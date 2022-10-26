Автоэксперт рассказал, когда нужно менять резину на автомобиле

Автоэксперт Моржаретто: менять автомобильную резину нужно при температуре от плюс пяти градусов и ниже
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Колеса и диски. Курган, диски, шины, резина
Менять летнюю резину на зимнюю автоэксперт Игорь Моржаретто советует при определенной среднесуточной температуре Фото:

Менять летнюю резину на зимнюю нужно при среднесуточной температуре от плюс пяти градусов и ниже. Об этом рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Менять резину на автомобиле с летней на зимнюю следует, когда среднесуточная температура опускается ниже плюс пяти градусов. <…> Когда такая температура на протяжении недели держится, то это сигнал, что пора менять», — сказал он в интервью радио Sputnik.

Автоэксперт также отметил, что «переобуваться» можно и раньше. Он также советует не медлить со сменой резины.

Ранее сообщалось, что в России не возникнет дефицит зимних шин для легковых авто. Их запасы в России к сентябрю 2022 года составляют более 33 миллиона единиц.

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Менять летнюю резину на зимнюю нужно при среднесуточной температуре от плюс пяти градусов и ниже. Об этом рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто. «Менять резину на автомобиле с летней на зимнюю следует, когда среднесуточная температура опускается ниже плюс пяти градусов. <…> Когда такая температура на протяжении недели держится, то это сигнал, что пора менять», — сказал он в интервью радио Sputnik. Автоэксперт также отметил, что «переобуваться» можно и раньше. Он также советует не медлить со сменой резины. Ранее сообщалось, что в России не возникнет дефицит зимних шин для легковых авто. Их запасы в России к сентябрю 2022 года составляют более 33 миллиона единиц.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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