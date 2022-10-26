Автоэксперт рассказал, когда нужно менять резину на автомобиле

Менять летнюю резину на зимнюю автоэксперт Игорь Моржаретто советует при определенной среднесуточной температуре
Менять летнюю резину на зимнюю нужно при среднесуточной температуре от плюс пяти градусов и ниже. Об этом рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.
«Менять резину на автомобиле с летней на зимнюю следует, когда среднесуточная температура опускается ниже плюс пяти градусов. <…> Когда такая температура на протяжении недели держится, то это сигнал, что пора менять», — сказал он в интервью радио Sputnik.
Автоэксперт также отметил, что «переобуваться» можно и раньше. Он также советует не медлить со сменой резины.
Ранее сообщалось, что в России не возникнет дефицит зимних шин для легковых авто. Их запасы в России к сентябрю 2022 года составляют более 33 миллиона единиц.
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