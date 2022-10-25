Площадь земельного участка составляет более 64 тысяч квадратных метров (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Заозерном районе Кургана выставили на аукцион право аренды земельного участка под строительство торгового центра. Начальная стоимость объекта составляет 30 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте «Торги России».

«Аукцион на право аренды земельного участка по адресу: г. Курган, проспект Маршала Голикова. Площадь земельного участка: 64 347 квадратных метров. Вид разрешенного использования: строительство торговых и торгово-развлекательных центров. Вид договора: аренда. Срок аренды: 58 месяцев. Начальная стоимость: 30 000 000 рублей», — говорится в объявлении. Организатором торгов выступает департамент имущественных и земельных отношений Курганской области. Аукцион продлится до 23 ноября.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают земельный участок под строительство ТЦ между многоэтажками. Также сообщалось, что в Заозерном районе Кургана в районе Шадринского тракта выставили на продажу землю для стройки торгово-досугового комплекса площадью 3,3 гектара. Стоимость участка составляет 14 млн рублей.