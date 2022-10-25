В Тюменской области наркоман сжег квартиры соседей

Житель села Мальково (Тюменская область), употребляющий наркотики, из мести устроил пожар и сжег квартиры своих соседей, за что получил полтора года лишения свободы. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«Суд на полтора года отправил в колонию-поселение 32-летнего Евгения Роммеля. Вместе с имуществом он спалил четыре квартиры в подъезде своего дома в селе Мальково», — рассказали URA.RU в пресс-службе.
Роммель никогда не работал, употреблял наркотики. Вел он себя неадекватно: говорил сам с собой, бегал с топором по двору, залезал с ним на крышу бани. Замечания в свой адрес мужчина воспринимал болезненно и грозил соседям пожаром.
«У него были плохие отношения со всеми жильцами, они слышали его угрозы: „Я вас всех сожгу, убью“. Чтобы оградить себя, отец отселил Евгения в комнату без туалета и воды. Незаконные действия возмутили парня, и он решил отомстить родне. После очередного употребления наркотиков, 5 декабря 2021 года Евгений облил бензином свою комнату и поджег», — добавили в пресс-службе судов.
Пожар охватил и соседние квартиры в доме. Пострадавших среди людей удалось избежать. Суд частично удовлетворил требования потерпевших и обязал осужденного компенсировать им 695 000 рублей, а самому мужчине вернул его книги — «Чимеевскую святыню» и «Библию».
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