Власти Екатеринбурга потратят на 300-летие города больше миллиарда рублей

26 октября 2022 в 13:14 Размер текста - 17 +

В смету празднования 300-летия включены, как спортивные, так и культурные мероприятия Фото: Дарья Попова © URA.RU Власти Екатеринбурга потратят около миллиарда рублей, чтобы отпраздновать 300-летие города в 2023 году. Об этом заявил заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков во время брифинга по теме планирования бюджета на грядущий год. «Я бы сказал, что объем инвестиций понятен. Это около миллиарда рублей», — заявил Корюков. Стоит отметить, что на День города в 2022 году было потрачено 27 миллионов рублей. По его словам заместителя главы Екатеринбурга, программа культурных и праздничных мероприятий пока находится на стадии обсуждения в администрации города, но в смету точно будут включены спортивные мероприятия. «Город отмечает такую красивую дату и хотелось бы, чтобы он подошел туда с подарками, инвестиционными объектами, с проведение крупных мероприятий спортивного характера, может быть какие-то культурные мероприятия, которые пройдут в течение всего года, посвященные 300-летию города Екатеринбурга», — сообщил заместитель главы Екатеринбурга. Екатеринбург отпразднует 300-летие в 2023 году. 20 августа на улице Вайнера в Екатеринбурге запустили часы, которые будут отсчитывать время до юбилея. Также городские власти ранее озвучили, что потратят на создание веб-сайта в честь 300-летия города около 800 тысяч рублей, а в программе празднования предполагается проведение авиашоу, фестиваля фейерверков, шоу гигантских кукол-марионеток и голограммы.

Власти Екатеринбурга потратят около миллиарда рублей, чтобы отпраздновать 300-летие города в 2023 году. Об этом заявил заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков во время брифинга по теме планирования бюджета на грядущий год. «Я бы сказал, что объем инвестиций понятен. Это около миллиарда рублей», — заявил Корюков. Стоит отметить, что на День города в 2022 году было потрачено 27 миллионов рублей. По его словам заместителя главы Екатеринбурга, программа культурных и праздничных мероприятий пока находится на стадии обсуждения в администрации города, но в смету точно будут включены спортивные мероприятия. «Город отмечает такую красивую дату и хотелось бы, чтобы он подошел туда с подарками, инвестиционными объектами, с проведение крупных мероприятий спортивного характера, может быть какие-то культурные мероприятия, которые пройдут в течение всего года, посвященные 300-летию города Екатеринбурга», — сообщил заместитель главы Екатеринбурга. Екатеринбург отпразднует 300-летие в 2023 году. 20 августа на улице Вайнера в Екатеринбурге запустили часы, которые будут отсчитывать время до юбилея. Также городские власти ранее озвучили, что потратят на создание веб-сайта в честь 300-летия города около 800 тысяч рублей, а в программе празднования предполагается проведение авиашоу, фестиваля фейерверков, шоу гигантских кукол-марионеток и голограммы.