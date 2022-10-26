Военкор Коц объяснил усиление сил ВСУ на запорожском направлении

Военкор Коц: Украина, усиливая запорожское направление, пытается вернуть себе Азовское море

26 октября 2022 в 14:39 Размер текста - 17 +

ВСУ хотят перерезать силы РФ на юге Украины, считает Андрей Коц Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ проводят перегруппировку войск на запорожском направлении, чтобы попытаться перерезать силы России на юге Украины и вернуть доступ к Азовскому морю, выйти к Крыму, Мариуполю, и захватить Запорожскую АЭС. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент РИА «Новости» Андрей Коц. «Запорожское является одно из четырех потенциальных направлений, по которым украинские военные могут атаковать. Первое, это север ДНР — Кременная, Рубежное. Второе направление — Угледар, чуть южнее Донецка, третье — Запорожье, четвертое — Херсон. Наступление на Запорожье позволит ВСУ перерезать российскую группировку на юге Украины на две части. То есть главной целью наступления, скорее всего, станут города Бердянск и Мелитополь. Таким образом Украина пытается вернуть себе доступ к Азовскому морю. Это позволило бы им получить плацдарм на азовском побережье для наступления сразу по нескольким направлениям. Пойти, во-первых, на запад, на Херсон, во-вторых, на юг, на Крым, и в-третьих, на восток, на территорию ДНР, на Мариуполь», — объяснил Андрей Коц. По словам военного корреспондента, укреплять силы ВСУ на запорожском направлении начали еще в сентябре. «В военно-гражданской администрации Запорожской области сообщают, что где-то с сентября активно на запорожское направление перебрасываются подкрепления, в том числе, военнослужащие, прошедшие обучение в странах НАТО у западных специалистов. Туда же перебрасывают подразделения сил спецопераций, целью которых вероятно будет захват запорожской АЭС», — добавил Коц. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что вооруженные силы Украины перегруппировываются, чтобы атаковать на Запорожском направлении. В частности, перебрасывают свои войска с Харьковского направления в Днепропетровск.

ВСУ проводят перегруппировку войск на запорожском направлении, чтобы попытаться перерезать силы России на юге Украины и вернуть доступ к Азовскому морю, выйти к Крыму, Мариуполю, и захватить Запорожскую АЭС. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент РИА «Новости» Андрей Коц. «Запорожское является одно из четырех потенциальных направлений, по которым украинские военные могут атаковать. Первое, это север ДНР — Кременная, Рубежное. Второе направление — Угледар, чуть южнее Донецка, третье — Запорожье, четвертое — Херсон. Наступление на Запорожье позволит ВСУ перерезать российскую группировку на юге Украины на две части. То есть главной целью наступления, скорее всего, станут города Бердянск и Мелитополь. Таким образом Украина пытается вернуть себе доступ к Азовскому морю. Это позволило бы им получить плацдарм на азовском побережье для наступления сразу по нескольким направлениям. Пойти, во-первых, на запад, на Херсон, во-вторых, на юг, на Крым, и в-третьих, на восток, на территорию ДНР, на Мариуполь», — объяснил Андрей Коц. По словам военного корреспондента, укреплять силы ВСУ на запорожском направлении начали еще в сентябре. «В военно-гражданской администрации Запорожской области сообщают, что где-то с сентября активно на запорожское направление перебрасываются подкрепления, в том числе, военнослужащие, прошедшие обучение в странах НАТО у западных специалистов. Туда же перебрасывают подразделения сил спецопераций, целью которых вероятно будет захват запорожской АЭС», — добавил Коц. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что вооруженные силы Украины перегруппировываются, чтобы атаковать на Запорожском направлении. В частности, перебрасывают свои войска с Харьковского направления в Днепропетровск.