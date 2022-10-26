Рогов: ВСУ готовят атаки на запорожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перегруппировываются, чтобы атаковать на запорожском направлении. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Идет перегруппировка большого количества соединений. Как я и предполагал, [вооруженные силы Украины], перебросив свои войска с харьковского направления в Днепропетровск, отправили значительную часть не только на херсонское направление, но непосредственно и на запорожское направление», — сказал Рогов. Об этом он заявил в эфире «Соловьев Live».
Россия проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида.
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) перегруппировываются, чтобы атаковать на запорожском направлении. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Идет перегруппировка большого количества соединений. Как я и предполагал, [вооруженные силы Украины], перебросив свои войска с харьковского направления в Днепропетровск, отправили значительную часть не только на херсонское направление, но непосредственно и на запорожское направление», — сказал Рогов. Об этом он заявил в эфире «Соловьев Live». Ранее уже сообщалось, что ВСУ готовятся к наступлению на запорожской линии соприкосновения. Они стягивают все больше техники и людей. Россия проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида.