Курганские волонтеры составили список самых нужных вещей для мобилизованных. Скрин

26 октября 2022 в 17:56 Размер текста - 17 +

Список волонтеров состоит из 15 вещей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Волонтеры опубликовали список вещей, в которых больше всего нуждаются мобилизованные курганцы из Елани Свердловской области. В него вошли пятиточечники, снуды-балаклавы, термобелье, дождевики и шевроны. Об этом сообщается в одном из курганских telegram-чатов. «Приводим список, чтобы не было вопросов, что можно пошить или связать для наших бойцов. Мобилизованным нужны: пятиточечники, дождевики, спальные мешки, подсумки, маскхалаты, снуды-балаклавы, перчатки без пальцев, термобелье, шерстяные пояса и шевроны. Все эти вещи можно делать своими руками. Если нет своего материала, то предоставим», — говорится в сообщении. Всего в список вошли 15 вещей. Среди них также вязаные носки, пледы, жилеты с карманами, флисовые кофты и повязки на руки. Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области отправили мобилизованным бойцам несколько десятков паэрбанков. Также сообщалось, что бойцы СВО записали видеообращение курганским женщинам со словами благодарности за теплые носки. О частичной мобилизации было объявлено 21 сентября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. По данным Минобороны РФ, из резерва планировалось призвать 300 тысяч граждан. Глава государства заявлял, что мобилизационные мероприятия продлятся до конца октября. Скрин: telegram-канал

Волонтеры опубликовали список вещей, в которых больше всего нуждаются мобилизованные курганцы из Елани Свердловской области. В него вошли пятиточечники, снуды-балаклавы, термобелье, дождевики и шевроны. Об этом сообщается в одном из курганских telegram-чатов. «Приводим список, чтобы не было вопросов, что можно пошить или связать для наших бойцов. Мобилизованным нужны: пятиточечники, дождевики, спальные мешки, подсумки, маскхалаты, снуды-балаклавы, перчатки без пальцев, термобелье, шерстяные пояса и шевроны. Все эти вещи можно делать своими руками. Если нет своего материала, то предоставим», — говорится в сообщении. Всего в список вошли 15 вещей. Среди них также вязаные носки, пледы, жилеты с карманами, флисовые кофты и повязки на руки. Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области отправили мобилизованным бойцам несколько десятков паэрбанков. Также сообщалось, что бойцы СВО записали видеообращение курганским женщинам со словами благодарности за теплые носки. О частичной мобилизации было объявлено 21 сентября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. По данным Минобороны РФ, из резерва планировалось призвать 300 тысяч граждан. Глава государства заявлял, что мобилизационные мероприятия продлятся до конца октября.