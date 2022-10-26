Освобожденный боец рассказал об издевательствах ВСУ над ранеными пленными

27 октября 2022 в 06:54 Размер текста - 17 +

ВСУ добивали попавших в окружение бойцов Народной милиции ЛНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ убили при взятии в плен двух раненных военнослужащих народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), когда у группы попавших в окружение бойцов не осталось возможностей к сопротивлению. Об этом рассказал освобожденный из украинского плена боец ЛНР Александр Чупра. «Сначала [украинские военнослужащие] хотели добить, я [сказал]: „Я живой, не надо убивать, все нормально, не стоит“ <…> И в этот момент я вижу, как другого парня, который не возле меня лежал, а в метре от меня — его в голову добили. Нам завязали руки за спиной, другим скотчем обмотали лица. Попало в плен нас шесть человек. Два „двести“ (убиты силовиками ВСУ — прим. URA.RU)», — сообщил Чупра в беседе с РИА Новости. Он уточнил, что группу народной милиции ЛНР, попавшую в окружение, брали в плен военные ВСУ, а не боевики националистических батальонов. Ранее о пытках и угрозах расстрела в украинском плену рассказывал военнослужащий из Кургана. В середине октября состоялся обмен военнопленными между сторонами по формуле 110 на 110. России удалось вернуть 80 гражданских моряков и 30 военнослужащих из ЛДНР. При этом часть освобожденных бойцов отказывалась возвращаться на Украину и приняла решение остаться в РФ. Вооруженные силы РФ по приказу президента Владимира Путина с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса.

ВСУ убили при взятии в плен двух раненных военнослужащих народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), когда у группы попавших в окружение бойцов не осталось возможностей к сопротивлению. Об этом рассказал освобожденный из украинского плена боец ЛНР Александр Чупра. «Сначала [украинские военнослужащие] хотели добить, я [сказал]: „Я живой, не надо убивать, все нормально, не стоит“ <…> И в этот момент я вижу, как другого парня, который не возле меня лежал, а в метре от меня — его в голову добили. Нам завязали руки за спиной, другим скотчем обмотали лица. Попало в плен нас шесть человек. Два „двести“ (убиты силовиками ВСУ — прим. URA.RU)», — сообщил Чупра в беседе с РИА Новости. Он уточнил, что группу народной милиции ЛНР, попавшую в окружение, брали в плен военные ВСУ, а не боевики националистических батальонов. Ранее о пытках и угрозах расстрела в украинском плену рассказывал военнослужащий из Кургана. В середине октября состоялся обмен военнопленными между сторонами по формуле 110 на 110. России удалось вернуть 80 гражданских моряков и 30 военнослужащих из ЛДНР. При этом часть освобожденных бойцов отказывалась возвращаться на Украину и приняла решение остаться в РФ. Вооруженные силы РФ по приказу президента Владимира Путина с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса.