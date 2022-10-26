26 октября 2022

Священник объяснил свердловчанам, зачем их мобилизуют. Видео

Десятки свердловчан отправились на военные сборы для участия в спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , вера, религия, православный священник, рука священника, крест, рука с крестом, православие
Свердловский священник дал напутствие мобилизованным Фото:
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Мобилизация в России

Частичная мобилизация нацелена на защиту своего Отечества. С таким напутствием выступил настоятель храма в честь Сретения Господня (поселок Старопышминск) Антоний Клюкин во время очередной отправки мобилизованных на военные сборы. Отправка бойцов прошла в Березовском (Свердловская область), передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Самый важный момент — мы защищаем свое Отечество, защищаем свое светлое православие, защищаем своих родных и близких. Мы не идем специально захватывать чужие территории, не идем специально убивать. Есть задача, поставленная главнокомандующим — защищать», — поделился Клюкин с журналистом агентства.

Ранее URA.RU писало, что мобилизованные свердловчане отправились из Чкаловского военкомата в Екатеринбурге на учебные сборы. В дальнейшем бойцы будут выполнять боевые задачи в зоне СВО.

Указ о частичной мобилизации подписал президент РФ. Мобилизация по стране стартовала 21 сентября.

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Частичная мобилизация нацелена на защиту своего Отечества. С таким напутствием выступил настоятель храма в честь Сретения Господня (поселок Старопышминск) Антоний Клюкин во время очередной отправки мобилизованных на военные сборы. Отправка бойцов прошла в Березовском (Свердловская область), передает корреспондент URA.RU с места событий. «Самый важный момент — мы защищаем свое Отечество, защищаем свое светлое православие, защищаем своих родных и близких. Мы не идем специально захватывать чужие территории, не идем специально убивать. Есть задача, поставленная главнокомандующим — защищать», — поделился Клюкин с журналистом агентства. Ранее URA.RU писало, что мобилизованные свердловчане отправились из Чкаловского военкомата в Екатеринбурге на учебные сборы. В дальнейшем бойцы будут выполнять боевые задачи в зоне СВО. Указ о частичной мобилизации подписал президент РФ. Мобилизация по стране стартовала 21 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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