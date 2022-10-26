Частичная мобилизация нацелена на защиту своего Отечества. С таким напутствием выступил настоятель храма в честь Сретения Господня (поселок Старопышминск) Антоний Клюкин во время очередной отправки мобилизованных на военные сборы. Отправка бойцов прошла в Березовском (Свердловская область), передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Самый важный момент — мы защищаем свое Отечество, защищаем свое светлое православие, защищаем своих родных и близких. Мы не идем специально захватывать чужие территории, не идем специально убивать. Есть задача, поставленная главнокомандующим — защищать», — поделился Клюкин с журналистом агентства.
Ранее URA.RU писало, что мобилизованные свердловчане отправились из Чкаловского военкомата в Екатеринбурге на учебные сборы. В дальнейшем бойцы будут выполнять боевые задачи в зоне СВО.
Указ о частичной мобилизации подписал президент РФ. Мобилизация по стране стартовала 21 сентября.
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