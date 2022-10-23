Десятки екатеринбуржцев отправились на военные сборы для участия в спецоперации

24 октября 2022 в 09:47 Размер текста - 17 +

Отправки также запланированы из Ленинского, Кировского и Верх-Исетского военкоматов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Партия мобилизованных свердловчан отправилась из Чкаловского военкомата в Екатеринбурге на учебные сборы, чтобы в дальнейшем продолжить выполнять боевые задачи на Украине в рамках специальной военной операции. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Человек сто вместе с провожающими, в первую отправку в автобус село 10 человек», — передает корреспондент. Всех прибывших мужчин сверяют со списком представители военкомата. После мужчинам свои наставления дал военком. «Вы должны восстановить свои утраченные навыки, приобретенные во время воинской службы. Прошу, требую, приказываю, мужики, к этому моменту отнестись очень серьезно, вспомним суворовское [выражение] — тяжело в учении, легко в бою. <…> Самый главный совет — голову держать на плечах. Приказываю всем вернуться домой здоровыми. С богом, удачи», — заявил военком. Затем всех мобилизованных посадили в автобус, который друзья, родственники и знакомые проводили под аплодисменты. В выходные из Орджоникидзевского военкомата в Екатеринбурга также отправили новую партию мобилизованных для участия в спецоперации. Тогда было отправлено около 60 человек. Отправка бойцов также прошла в Чкаловском военкомате города. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября по указу президента страны Владимира Путина. Призвать на военную службу планировалось порядка 300 тысяч резервистов.

Партия мобилизованных свердловчан отправилась из Чкаловского военкомата в Екатеринбурге на учебные сборы, чтобы в дальнейшем продолжить выполнять боевые задачи на Украине в рамках специальной военной операции. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Человек сто вместе с провожающими, в первую отправку в автобус село 10 человек», — передает корреспондент. Всех прибывших мужчин сверяют со списком представители военкомата. После мужчинам свои наставления дал военком. «Вы должны восстановить свои утраченные навыки, приобретенные во время воинской службы. Прошу, требую, приказываю, мужики, к этому моменту отнестись очень серьезно, вспомним суворовское [выражение] — тяжело в учении, легко в бою. <…> Самый главный совет — голову держать на плечах. Приказываю всем вернуться домой здоровыми. С богом, удачи», — заявил военком. Затем всех мобилизованных посадили в автобус, который друзья, родственники и знакомые проводили под аплодисменты. В выходные из Орджоникидзевского военкомата в Екатеринбурга также отправили новую партию мобилизованных для участия в спецоперации. Тогда было отправлено около 60 человек. Отправка бойцов также прошла в Чкаловском военкомате города. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября по указу президента страны Владимира Путина. Призвать на военную службу планировалось порядка 300 тысяч резервистов.