Пермский экс-депутат в третий раз едет на Украину для участия в боевых действиях

Экс-депутат готовится выдвигаться в военную часть Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко отправляется на Украину для участия в спецоперации. Об этом он рассказал URA.RU.

«Жду приказ на отправку. 27 октября, [приказ] видимо, будет, и [поеду] в часть», — сообщил Григоренко. В зоне СВО экс-депутат находился с апреля по конец августа, подписав краткосрочный контракт с Минобороны РФ. Он принимал участие в штурме нескольких населенных пунктов, в том числе Красного Лимана (Донецкая республика). О службе Григоренко подробно рассказывает в своем telegram-канале «ПоZывной „Депутат“».

Ранее Григоренко заявил, что планирует выехать в зону СВО в конце октября. При этом он не исключал, что может отправиться на спецоперацию и в статусе резервиста в связи с объявленной мобилизацией. В 2014—2015 годах бывший пермский депутат принимал участие в боевых действиях на территории Луганской народной республики, где был ранен.