На праздник пермяков оставят без алкоголя

Пермские власти запретили продажу спиртного в День народного единства

За продажу алкоголя 4 ноября грозят крупные штрафы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В День народного единства, 4 ноября, в Перми будет запрещена розничная продажа алкоголя. Такое решение приняли в правительстве региона, напомнили в мэрии.

«В соответствии с постановлением правительства Пермского края №755-п, на территории Перми не допускается розничная продажа алкогольной продукции (за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания) в День народного единства 4 ноября. Нарушение этих требований повлечет административную ответственность», — говорится на сайте администрации Перми. Если предпринимателей поймают за продажей спиртного, то штраф для должностных лиц составит от 20 до 40 тысяч, а для юридических — от 100 до 300 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в июле пьяные пермяки поставили рекорд по вызовам скорой — они просили о медпомощи 2 323 раза. За первое полугодие в Пермском крае 228 человек отравились алкогольной продукцией, 157 из них погибли.