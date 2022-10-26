26 октября 2022

На праздник пермяков оставят без алкоголя

Пермские власти запретили продажу спиртного в День народного единства
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Детский сад 370 Депутатская комиссия Челябинск, не курить, не пить, собак не выгуливать
За продажу алкоголя 4 ноября грозят крупные штрафы Фото:

В День народного единства, 4 ноября, в Перми будет запрещена розничная продажа алкоголя. Такое решение приняли в правительстве региона, напомнили в мэрии.

«В соответствии с постановлением правительства Пермского края №755-п, на территории Перми не допускается розничная продажа алкогольной продукции (за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания) в День народного единства 4 ноября. Нарушение этих требований повлечет административную ответственность», — говорится на сайте администрации Перми. Если предпринимателей поймают за продажей спиртного, то штраф для должностных лиц составит от 20 до 40 тысяч, а для юридических — от 100 до 300 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в июле пьяные пермяки поставили рекорд по вызовам скорой — они просили о медпомощи 2 323 раза. За первое полугодие в Пермском крае 228 человек отравились алкогольной продукцией, 157 из них погибли.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

В День народного единства, 4 ноября, в Перми будет запрещена розничная продажа алкоголя. Такое решение приняли в правительстве региона, напомнили в мэрии. «В соответствии с постановлением правительства Пермского края №755-п, на территории Перми не допускается розничная продажа алкогольной продукции (за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания) в День народного единства 4 ноября. Нарушение этих требований повлечет административную ответственность», — говорится на сайте администрации Перми. Если предпринимателей поймают за продажей спиртного, то штраф для должностных лиц составит от 20 до 40 тысяч, а для юридических — от 100 до 300 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в июле пьяные пермяки поставили рекорд по вызовам скорой — они просили о медпомощи 2 323 раза. За первое полугодие в Пермском крае 228 человек отравились алкогольной продукцией, 157 из них погибли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...