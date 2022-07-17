Пермяки стали чаще погибать от отравления алкоголем

18 июля 2022 в 13:47 Размер текста - 17 +

За первое полугодие 2021 года алкоголем отравились 140 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU За первое полугодие 2022 года в Пермском крае 228 человек отравились алкогольной продукцией. 157 из них погибли. За январь—июнь 2021 года было 89 смертельных случаев, отмечается на сайте Роспотребнадзора по Пермскому краю. «В январе—июне текущего года в Пермском крае зарегистрировано 228 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией, из них со смертельным исходом — 157», — говорится на сайте ведомства. За аналогичный период 2021 года всего отравилось 140 человек. Среди пострадавших в этом году 12 детей до 14 лет, пятеро подростков от 15 до 17 лет и 211 взрослых. Как сообщили в ведомстве, в Прикамье было проверено 136 объектов по продаже алкоголя и в 26 из них были выявлены нарушения: продажа алкоголя несовершеннолетним, несоблюдение правил размещения спиртного и отсутствие психрометров и термометров в помещениях для контроля температуры и влажности. По итогам проверок к административной ответственности привлечены 12 должностных лиц и 31 юрлицо. Все они оштрафованы на сумму более 740 тысяч рублей. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

За первое полугодие 2022 года в Пермском крае 228 человек отравились алкогольной продукцией. 157 из них погибли. За январь—июнь 2021 года было 89 смертельных случаев, отмечается на сайте Роспотребнадзора по Пермскому краю. «В январе—июне текущего года в Пермском крае зарегистрировано 228 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией, из них со смертельным исходом — 157», — говорится на сайте ведомства. За аналогичный период 2021 года всего отравилось 140 человек. Среди пострадавших в этом году 12 детей до 14 лет, пятеро подростков от 15 до 17 лет и 211 взрослых. Как сообщили в ведомстве, в Прикамье было проверено 136 объектов по продаже алкоголя и в 26 из них были выявлены нарушения: продажа алкоголя несовершеннолетним, несоблюдение правил размещения спиртного и отсутствие психрометров и термометров в помещениях для контроля температуры и влажности. По итогам проверок к административной ответственности привлечены 12 должностных лиц и 31 юрлицо. Все они оштрафованы на сумму более 740 тысяч рублей.