Мэр Екатеринбурга улетел в отпуск, обойдя запрет из-за мобилизации

27 октября 2022 в 15:25 Размер текста - 17 +

Алексея Орлова не будет на месте до 7 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов взял двухнедельный отпуск на фоне запрета для топ-чиновников. Из информации, размещенной на сайте администрации, следует, что документы за Орлова до 7 ноября подписывает его первый зам Игорь Сутягин. Один из источников URA.RU утверждает, что Орлов может находиться за границей. «Орлов в отпуске с 24 октября, но фактически его нет с 21-го (в этот же день стало известно об отпуске губернатора Евгения Куйвашева — прим. URA.RU). Насколько я знаю, он отдыхает где-то за рубежом», — поделился собеседник в городской власти. У другого источника при этом сложилось впечатление, что Орлов в городе, поскольку оперативно отвечает на вопросы от подчиненных. Как писало URA.RU, в начале октября один из заместителей Куйвашева объявил свердловским мэрам, что им необходимо отложить отпуска из-за частичной мобилизации, которая стартовала 21 сентября. Ограничение действует как минимум до Нового года. Однако мэры, оформившие отпуска сразу после выборов главы региона (то есть с 12-го по 21 сентября), получили лазейку. Новость по теме Свердловским мэрам запретили отпуска из-за мобилизации, но некоторые нашли лазейку «У Орлова плановый отпуск, согласованный с губернатором. Больше года он не отдыхал (в августе Орлов отлучался, но лишь на несколько дней — из-за важной семейной даты — прим. URA.RU)», — заверил третий инсайдер. Для политтусовки отсутствие Орлова на месте важно тем, что в конце октября-начале ноября ожидался старт переговоров о формировании следующего созыва гордумы Екатеринбурга (выборы намечены на сентябрь 2023-го). «Естественно, все консультации поставлены на паузу», — передал участник интриг.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов взял двухнедельный отпуск на фоне запрета для топ-чиновников. Из информации, размещенной на сайте администрации, следует, что документы за Орлова до 7 ноября подписывает его первый зам Игорь Сутягин. Один из источников URA.RU утверждает, что Орлов может находиться за границей. «Орлов в отпуске с 24 октября, но фактически его нет с 21-го (в этот же день стало известно об отпуске губернатора Евгения Куйвашева — прим. URA.RU). Насколько я знаю, он отдыхает где-то за рубежом», — поделился собеседник в городской власти. У другого источника при этом сложилось впечатление, что Орлов в городе, поскольку оперативно отвечает на вопросы от подчиненных. Как писало URA.RU, в начале октября один из заместителей Куйвашева объявил свердловским мэрам, что им необходимо отложить отпуска из-за частичной мобилизации, которая стартовала 21 сентября. Ограничение действует как минимум до Нового года. Однако мэры, оформившие отпуска сразу после выборов главы региона (то есть с 12-го по 21 сентября), получили лазейку. «У Орлова плановый отпуск, согласованный с губернатором. Больше года он не отдыхал (в августе Орлов отлучался, но лишь на несколько дней — из-за важной семейной даты — прим. URA.RU)», — заверил третий инсайдер. Для политтусовки отсутствие Орлова на месте важно тем, что в конце октября-начале ноября ожидался старт переговоров о формировании следующего созыва гордумы Екатеринбурга (выборы намечены на сентябрь 2023-го). «Естественно, все консультации поставлены на паузу», — передал участник интриг.