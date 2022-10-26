26 октября 2022

Курганский губернатор анонсировал приезд сооснователя «Лаборатории Касперского»

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В Курганскую область приедет сооснователь «Лаборатории Касперского» (архивное фото) Фото:

Губернатор Вадим Шумков сообщил о том, что до конца года Курганскую область посетит сооснователь и бывший гендиректор компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская. Об этом глава региона написал 27 октября в своем telegram-канале

«До конца года ждем в Курганскую область Наталью Касперскую. Будем напитывать информацией наших айтишников», — написал Вадим Шумков.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане проходят Губернаторские чтения. На мероприятии принимает участие известный промышленный дизайнер Владимир Пирожков, сенатор Сергей Муратов и главы всех курганских округов. Также сообщалось, что губернатор Шумков предложил дизайнеру с мировым именем преподавать в КГУ.

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Губернатор Вадим Шумков сообщил о том, что до конца года Курганскую область посетит сооснователь и бывший гендиректор компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская. Об этом глава региона написал 27 октября в своем telegram-канале «До конца года ждем в Курганскую область Наталью Касперскую. Будем напитывать информацией наших айтишников», — написал Вадим Шумков. Ранее URA.RU писало, что в Кургане проходят Губернаторские чтения. На мероприятии принимает участие известный промышленный дизайнер Владимир Пирожков, сенатор Сергей Муратов и главы всех курганских округов. Также сообщалось, что губернатор Шумков предложил дизайнеру с мировым именем преподавать в КГУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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