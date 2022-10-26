Курганский губернатор анонсировал приезд сооснователя «Лаборатории Касперского»

В Курганскую область приедет сооснователь «Лаборатории Касперского» (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Вадим Шумков сообщил о том, что до конца года Курганскую область посетит сооснователь и бывший гендиректор компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская. Об этом глава региона написал 27 октября в своем telegram-канале

«До конца года ждем в Курганскую область Наталью Касперскую. Будем напитывать информацией наших айтишников», — написал Вадим Шумков.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане проходят Губернаторские чтения. На мероприятии принимает участие известный промышленный дизайнер Владимир Пирожков, сенатор Сергей Муратов и главы всех курганских округов. Также сообщалось, что губернатор Шумков предложил дизайнеру с мировым именем преподавать в КГУ.