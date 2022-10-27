Бывший работник ЗАЭС раскрыл причины провокации Киева с «грязной бомбой»

Бывший работник ЗАЭС: причина применения Украиной «грязной бомбы» заключается в потенциальном информационном шуме

27 октября 2022 в 16:09 Размер текста - 17 +

Информационный шум от применения «грязной бомбы» является причиной, которая заставит украинские власти привести ее в действие Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На вопрос корреспондента URA.RU о готовности украинских властей использовать «грязную бомбу», бывший сотрудник ЗАЭС, уволенный украинским руководством за пророссийские взгляды, ответил, что причиной провокации считается потенциальный информационный шум вокруг этого события. При этом физический ущерб от применения бомбы будет минимален. «Главной причиной применения „грязной бомбы“ со стороны Украины является то, что в случае применения поднимется большой информационный шум, который может повлечь за собой новые выгоды для украинских властей», — рассказал сотрудник. Он отметил, что физические разрушения и последствия от применения такого оружия будут минимальными. Ранее российские власти предупреждали страны Запада и СНГ об опасности использования Украиной «грязной бомбы» в ходе конфликта. Киев, в свою очередь, отвергает подобные обвинения.

На вопрос корреспондента URA.RU о готовности украинских властей использовать «грязную бомбу», бывший сотрудник ЗАЭС, уволенный украинским руководством за пророссийские взгляды, ответил, что причиной провокации считается потенциальный информационный шум вокруг этого события. При этом физический ущерб от применения бомбы будет минимален. «Главной причиной применения „грязной бомбы“ со стороны Украины является то, что в случае применения поднимется большой информационный шум, который может повлечь за собой новые выгоды для украинских властей», — рассказал сотрудник. Он отметил, что физические разрушения и последствия от применения такого оружия будут минимальными. Ранее российские власти предупреждали страны Запада и СНГ об опасности использования Украиной «грязной бомбы» в ходе конфликта. Киев, в свою очередь, отвергает подобные обвинения.