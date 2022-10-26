Губернатору Шумкову предложили развивать IT-туризм на озерах

Промышленный дизайнер Владимир Пирожков предложил развивать на курганских озерах IT-туризм Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российский промышленный дизайнер, руководитель московского центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» Владимир Пирожков предложил в ходе Губернаторских чтений заняться развитием IT-туризма на озерах Курганской области. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU с места событий.

«У вас очень много прекрасных озер. Ставьте там небольшой поселочек. Но он должен быть ультракомфортным для всяких фриков и айтишников, которые могут туда приезжать, как на IT-туризм. Они будут снимать такие точки, где очень много интернета. Это сейчас тренд. Хороший пример — Крым. Там девелоперы [предприниматели, занимающиеся созданием новых объектов недвижимости] заходят прямо на побережье и застраивают все», — сказал Пирожков.

Также он предложил развивать медтуризм в регионе. «У вас есть намоленное место в Курганской области. Там можно молить грехи, здоровье. Берегите его, развивайте. Это суперточка», — добавил дизайнер.

Ранее URA.RU писало, что дизайнер с мировым именем Владимир Пирожков выступает спикером на Губернаторских чтениях в Кургане. В ходе мероприятия глава региона Вадим Шумков предложил дизайнеру преподавать в КГУ.