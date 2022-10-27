В Перми заявили об отмене Фестиваля магии из-за «террористических нападок»

Борис Корчевников высказывался резко против проведения Фестиваля магии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Организаторы Фестиваля магии, который планировалось провести в Перми, заявили об отмене мероприятия. Причиной послужили «террористические нападки», сообщили в мастерской «Две метлы» представителям общественного движения «Зов народа», которые распространили запись беседы.

«К сожалению фестиваль отменили в связи с террористическими нападками», — говорит сотрудница мастерской Валерия на записи. Она опубликована в группе движения «Зов народа» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что пермские полицейские предотвратили нападение на эзотерическую мастерскую «Две метлы». По словам очевидцев, мужчина в маске пытался зайти в помещение с бутылкой с горючим веществом. Корреспонденту URA.RU в мастерской отказали в комментарии. Фестиваль должен был пройти 28—30 октября, на него, как рассказывало URA.RU, собирались мастера Таро, эзотерики и шаманы, в том числе из Перу. Негативно о мероприятии в своих соцсетях высказался гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников. «Наша страна воюет, причем воюет под стягами с ликом Христа, а в тылу, в сердце России, на русской Голгофе Урала обещают сатанинские мессы», — писал он. В движении «Зов народа» потребовали от властей запретить фестиваль, но в мэрии Перми ответили, что это частное мероприятие в закрытом помещении, которое не требует согласования. На данный момент страница фестиваля в соцсети «ВКонтакте» переведена в закрытый режим.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском парке имени Горького вместо мистического фестиваля «Кошмариум» решили провести фестиваль сказок по мотивам Александра Пушкина. Такое решение было принято администрацией парка после негативной реакции Бориса Корчевникова и других активистов.