Глава Пентагона назвал ценным общение с Шойгу

Глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с министром обороны РФ Сергеем Шойгу подтвердил ценность продолжения контактов. Об этом сообщает американское военное ведомство.
«Министр Остин отверг любой предлог для российской эскалации и подтвердил ценность продолжения коммуникаций», — заявили в пресс-службе Пентагона. Сообщение ведомства приводит РИА Новости.
Ранее стало известно, что Украина готовит провокацию против мирного населения. Киев планирует использовать ядерную «грязную бомбу» и впоследствии обвинить в многочисленных жертвах Россию. В связи с этим Шойгу в воскресенье провел ряд телефонных разговоров, в ходе которых предупредил западных коллег о подготовке провокации. Ситуацию на Украине глава российского оборонного ведомства обсудил и с главой Пентагона.
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Глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с министром обороны РФ Сергеем Шойгу подтвердил ценность продолжения контактов. Об этом сообщает американское военное ведомство. «Министр Остин отверг любой предлог для российской эскалации и подтвердил ценность продолжения коммуникаций», — заявили в пресс-службе Пентагона. Сообщение ведомства приводит РИА Новости. Ранее стало известно, что Украина готовит провокацию против мирного населения. Киев планирует использовать ядерную «грязную бомбу» и впоследствии обвинить в многочисленных жертвах Россию. В связи с этим Шойгу в воскресенье провел ряд телефонных разговоров, в ходе которых предупредил западных коллег о подготовке провокации. Ситуацию на Украине глава российского оборонного ведомства обсудил и с главой Пентагона.