23 октября 2022

Глава Пентагона назвал ценным общение с Шойгу

Остин в разговоре с Шойгу заявил о важности продолжения контактов
© Служба новостей «URA.RU»
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Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
В Пентагоне заявили о важности контактов с Шойгу Фото:

Глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с министром обороны РФ Сергеем Шойгу подтвердил ценность продолжения контактов. Об этом сообщает американское военное ведомство.

«Министр Остин отверг любой предлог для российской эскалации и подтвердил ценность продолжения коммуникаций», — заявили в пресс-службе Пентагона. Сообщение ведомства приводит РИА Новости.

Ранее стало известно, что Украина готовит провокацию против мирного населения. Киев планирует использовать ядерную «грязную бомбу» и впоследствии обвинить в многочисленных жертвах Россию. В связи с этим Шойгу в воскресенье провел ряд телефонных разговоров, в ходе которых предупредил западных коллег о подготовке провокации. Ситуацию на Украине глава российского оборонного ведомства обсудил и с главой Пентагона.

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Глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с министром обороны РФ Сергеем Шойгу подтвердил ценность продолжения контактов. Об этом сообщает американское военное ведомство. «Министр Остин отверг любой предлог для российской эскалации и подтвердил ценность продолжения коммуникаций», — заявили в пресс-службе Пентагона. Сообщение ведомства приводит РИА Новости. Ранее стало известно, что Украина готовит провокацию против мирного населения. Киев планирует использовать ядерную «грязную бомбу» и впоследствии обвинить в многочисленных жертвах Россию. В связи с этим Шойгу в воскресенье провел ряд телефонных разговоров, в ходе которых предупредил западных коллег о подготовке провокации. Ситуацию на Украине глава российского оборонного ведомства обсудил и с главой Пентагона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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