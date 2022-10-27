Reuters: Германия не смогла привлечь средства для победы над энергокризисом

27 октября 2022 в 23:25 Размер текста - 17 +

Рынок облигаций в Германии демонстрирует рекордно низкие результаты Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Германия не смогла найти достаточно покупателей на свои государственные облигации, хотя остро нуждается в привлечении средств для преодоления энергокризиса. Об этом сообщает агентство Reuters. «Германия, считающаяся самым надежным должником в Европе, испытывает трудности с продажей своих облигаций, в то время как она ищет миллиарды для борьбы с энергетическим кризисом. Недавние слабые аукционы продемонстрировали проблемы выпуска долговых обязательств на рынках, охваченных неопределенностью в отношении процентных ставок и государственных расходов», — говорится в материале. В частности, в начале октября Финансовое агентство ФРГ выставило на торги семилетние облигации с целевым показателем 4 млрд евро. Но из необходимых средств привлечь удалось менее половины — 1,78 млрд. Согласно анализу данных, соотношение спроса и предложения на этих торгах составило 0,47 и было самым низким из всех продаж семилетних немецких облигаций. Как указывает агентство, Германия как страна, ранее в наибольшей степени зависящая от российских поставок энергоресурсов и ставящая жесткие цели в рамках политики энергоперехода, будет наиболее остро, по сравнению с другими странами ЕС, нуждаться в средствах. Германия вместе с другими членами ЕС столкнулась с мощным энергетическим кризисом в результате сокращения поставок российских газа и нефти. Сообщалось, что многие больницы страны, в первую очередь муниципальные, могут закрыться из-за роста цен на электроэнергию. В условиях регулярных призывов к экономии немецкие чиновники вынуждены «показательно мерзнуть», чтобы подавать пример населению. Тем не менее, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что Германия должна пережить морозы без российского газа. Также сообщалось, что в Германии начнут отключать воду в спортзалах из-за дефицита газа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Германия не смогла найти достаточно покупателей на свои государственные облигации, хотя остро нуждается в привлечении средств для преодоления энергокризиса. Об этом сообщает агентство Reuters. «Германия, считающаяся самым надежным должником в Европе, испытывает трудности с продажей своих облигаций, в то время как она ищет миллиарды для борьбы с энергетическим кризисом. Недавние слабые аукционы продемонстрировали проблемы выпуска долговых обязательств на рынках, охваченных неопределенностью в отношении процентных ставок и государственных расходов», — говорится в материале. В частности, в начале октября Финансовое агентство ФРГ выставило на торги семилетние облигации с целевым показателем 4 млрд евро. Но из необходимых средств привлечь удалось менее половины — 1,78 млрд. Согласно анализу данных, соотношение спроса и предложения на этих торгах составило 0,47 и было самым низким из всех продаж семилетних немецких облигаций. Как указывает агентство, Германия как страна, ранее в наибольшей степени зависящая от российских поставок энергоресурсов и ставящая жесткие цели в рамках политики энергоперехода, будет наиболее остро, по сравнению с другими странами ЕС, нуждаться в средствах. Германия вместе с другими членами ЕС столкнулась с мощным энергетическим кризисом в результате сокращения поставок российских газа и нефти. Сообщалось, что многие больницы страны, в первую очередь муниципальные, могут закрыться из-за роста цен на электроэнергию. В условиях регулярных призывов к экономии немецкие чиновники вынуждены «показательно мерзнуть», чтобы подавать пример населению. Тем не менее, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что Германия должна пережить морозы без российского газа. Также сообщалось, что в Германии начнут отключать воду в спортзалах из-за дефицита газа.