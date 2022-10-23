Немецкие чиновники решили «образцово померзнуть» для подачи примера гражданам

24 октября 2022 в 05:27 Размер текста - 17 +

Немецких чиновников заставили мерзнуть, чтобы подать пример гражданам Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе В условиях сильнейшего энергокризиса и регулярных призывов к экономии правительство Германии решило «образцово померзнуть за народ». Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel. «Министерства поставили перед собой новую миссию: мерзнуть за народ. Или еще: мерзнуть образцово», — пишет издание. Виновным за это авторы называют министра экономики Роберта Хабека, который своим недавним указом обязал сотрудников всех органах власти страны экономить энергию. Инициатива о снижении комнатной температуры вызвала неодобрение со стороны немецких чиновников. «В районе шести утра большинство из нас сидели в пальто и шарфах, нам было так холодно», — пожаловалась президент Федеральной ассоциации энергетического и водного хозяйства Мари-Луиза Вольф, говоря о проведении одного из совещаний в министерстве экономики страны. Иностранные политики публично критикуют Евросоюз за санкции в отношении РФ. Европа столкнулась с мощным энергетическим кризисом в результате сокращения поставок российских газа и нефти. Глава «Газпрома» Алексей Миллер предупреждал, что этой зимой в Европе могут замерзнуть целые города. Тем не менее, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что Германия должна пережить морозы без российского газа. Также сообщалось, что в Германии начнут отключать воду в спортзалах из-за дефицита газа.

В условиях сильнейшего энергокризиса и регулярных призывов к экономии правительство Германии решило «образцово померзнуть за народ». Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel. «Министерства поставили перед собой новую миссию: мерзнуть за народ. Или еще: мерзнуть образцово», — пишет издание. Виновным за это авторы называют министра экономики Роберта Хабека, который своим недавним указом обязал сотрудников всех органах власти страны экономить энергию. Инициатива о снижении комнатной температуры вызвала неодобрение со стороны немецких чиновников. «В районе шести утра большинство из нас сидели в пальто и шарфах, нам было так холодно», — пожаловалась президент Федеральной ассоциации энергетического и водного хозяйства Мари-Луиза Вольф, говоря о проведении одного из совещаний в министерстве экономики страны. Иностранные политики публично критикуют Евросоюз за санкции в отношении РФ. Европа столкнулась с мощным энергетическим кризисом в результате сокращения поставок российских газа и нефти. Глава «Газпрома» Алексей Миллер предупреждал, что этой зимой в Европе могут замерзнуть целые города. Тем не менее, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что Германия должна пережить морозы без российского газа. Также сообщалось, что в Германии начнут отключать воду в спортзалах из-за дефицита газа.