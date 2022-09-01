Шольц предположил, что Германия справится без российского газа

Олаф Шольц: Германия должна справиться без российского газа этой зимой

01 сентября 2022 в 23:31 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц: Германия справится без российского газа этой зимой Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Газовый кризис в Европе Германия скорее всего справится этой зимой без российского газа. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Мы теперь можем сказать, что, даже если будет совсем тяжело, мы, вероятно, справимся этой зимой», — предположил Шольц, передает ТАСС. Также он перечислил, которые правительство собирается принять для сокращения зависимости от российского газа. По его словам, речь идет о заполнении газохранилищ, сокращении энергопотребления и поиска альтернатив в других странах. Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек признался, что Германии приходится принимать «горькую правду» о том, что Россия не восстановит объемы поставок газа в страну. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер подчеркнул, что попытки Германии найти альтернативу российскому газу оказываются провальными.

Германия скорее всего справится этой зимой без российского газа. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Мы теперь можем сказать, что, даже если будет совсем тяжело, мы, вероятно, справимся этой зимой», — предположил Шольц, передает ТАСС. Также он перечислил, которые правительство собирается принять для сокращения зависимости от российского газа. По его словам, речь идет о заполнении газохранилищ, сокращении энергопотребления и поиска альтернатив в других странах. Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек признался, что Германии приходится принимать «горькую правду» о том, что Россия не восстановит объемы поставок газа в страну. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер подчеркнул, что попытки Германии найти альтернативу российскому газу оказываются провальными.