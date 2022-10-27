Замглавы офиса Зеленского заметили на внедорожнике для украинских беженцев 28 октября 2022 в 02:30 Размер текста - 17 + Замглавы офиса Зеленского ездит на автомобиле для гуманитарных нужд Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Внедорожник Chevrolet Tahoe, на котором ездит замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, предназначен для эвакуации людей из зоны боевых действий. Об этом свидетельствует журналистское расследование проекта Bihus.Info. «Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко использует в качестве служебного автомобиль, который американская компания General Motors передала Украине для гуманитарных целей и вывоза людей из зоны боевых действий», — говорится в статье. По данным журналистов, машина неоднократно появлялась на видеороликах, которые Офис президента публиковал, отчитываясь о рабочих поездках своих сотрудников. Издание утверждает, что партию из 50 таких машин передал Украине американский автогигант General Motors еще весной, когда в роликах чиновника и начал появляться его новый внедорожник. «Так Chevrolet Tahoe, который должен был использоваться в гуманитарных целях, стал официальным автомобилем Кирилла Тимошенко», — указали авторы проекта. Запад оказывает Киеву активную поддержку на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. Однако в августе американский телеканал CBS выпустил документальный фильм о судьбе поставляемой на Украину военной помощи. Журналисты выяснили, что около 70% поставок вооружения не попадают на фронт. Читатели газеты «Daily Mail» считают, что семья президента Украины Владимира Зеленского заработала миллиарды долларов на военной помощи Запада. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Внедорожник Chevrolet Tahoe, на котором ездит замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, предназначен для эвакуации людей из зоны боевых действий. Об этом свидетельствует журналистское расследование проекта Bihus.Info. «Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко использует в качестве служебного автомобиль, который американская компания General Motors передала Украине для гуманитарных целей и вывоза людей из зоны боевых действий», — говорится в статье. По данным журналистов, машина неоднократно появлялась на видеороликах, которые Офис президента публиковал, отчитываясь о рабочих поездках своих сотрудников. Издание утверждает, что партию из 50 таких машин передал Украине американский автогигант General Motors еще весной, когда в роликах чиновника и начал появляться его новый внедорожник. «Так Chevrolet Tahoe, который должен был использоваться в гуманитарных целях, стал официальным автомобилем Кирилла Тимошенко», — указали авторы проекта. Запад оказывает Киеву активную поддержку на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. Однако в августе американский телеканал CBS выпустил документальный фильм о судьбе поставляемой на Украину военной помощи. Журналисты выяснили, что около 70% поставок вооружения не попадают на фронт. Читатели газеты «Daily Mail» считают, что семья президента Украины Владимира Зеленского заработала миллиарды долларов на военной помощи Запада. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям