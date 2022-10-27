27 октября 2022
26 октября 2022

В Тюменской области вандалы своровали часть забора на кладбище. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ивановское кладбище. Екатеринбург, могилы, кладбище, ивановское кладбище, некрополь
Неизвестные на кладбище в деревне Балахлей Тюменской области своровали часть забора (архивное фото) Фото:

На кладбище в деревне Балахлей (Тюменская область) неизвестные выкрутили 120 штакетников из забора. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

«Мы все с вами люди, но среди нас есть „нелюди“, которым забор с нашего кладбища из деревни Балахлей (Аромашевский район) нужен больше. Вандалы выкрутили зеленый штакетник в количестве 120 штук. Вы себе можете это представить? Своровать с кладбища — это в голове не укладывается», — написал пост анонимный пользователь в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», приложив фото.

По словам автора поста, на забор собирали средства жители деревни. В частности, это пенсионеры, малоимущие и те, у кого на кладбище похоронены родственники. «Это очень большой труд людей, в это вложено много сил и времени, и не маленькие средства», — заключил пользователь соцсети.

В комментариях под постом местные жители разделили негодование автора. «Им это аукнется!», — написал Артур Вахрутдинов. «Ничего святого… Боюсь, что виновного не найти», — отметила Надежда Мельникова. «Такие мать родную за тысячу рублей продадут», — прокомментировал Николай Скрипков.

Ранее URA.RU писало, что на кладбище в поселке Богандинском мародеры украли с захоронений металлические основания из-под памятников. Об этом в соцсетях сообщали местные жители.

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На кладбище в деревне Балахлей (Тюменская область) неизвестные выкрутили 120 штакетников из забора. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «Мы все с вами люди, но среди нас есть „нелюди“, которым забор с нашего кладбища из деревни Балахлей (Аромашевский район) нужен больше. Вандалы выкрутили зеленый штакетник в количестве 120 штук. Вы себе можете это представить? Своровать с кладбища — это в голове не укладывается», — написал пост анонимный пользователь в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», приложив фото. По словам автора поста, на забор собирали средства жители деревни. В частности, это пенсионеры, малоимущие и те, у кого на кладбище похоронены родственники. «Это очень большой труд людей, в это вложено много сил и времени, и не маленькие средства», — заключил пользователь соцсети. В комментариях под постом местные жители разделили негодование автора. «Им это аукнется!», — написал Артур Вахрутдинов. «Ничего святого… Боюсь, что виновного не найти», — отметила Надежда Мельникова. «Такие мать родную за тысячу рублей продадут», — прокомментировал Николай Скрипков. Ранее URA.RU писало, что на кладбище в поселке Богандинском мародеры украли с захоронений металлические основания из-под памятников. Об этом в соцсетях сообщали местные жители.
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© Служба новостей «URA.RU»
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