Несколько могил на кладбище в поселке Богандинском (Тюменский район области) разграбили мародеры, украв с захоронений металлические основания. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщили жители.
«Жители поселка Богандинский негодуют от произошедшего на кладбище. Воруют металлические основания из-под памятников, тем самым нарушая конструкцию. Таких могил очень много. Не факт, что такие „кладоискатели“ орудуют только в этом населенном пункте», — написала Марина Глыбова в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
В комментариях к записи гнев богандинцев разделили и другие жители области. «Люди проснитесь! Вы что делаете? Побойтесь Бога», — написала Яна Маликова. «Чисто энергетически не завидую тем людям, что взяли это с могил», — отметила Машуля Тыдышь. «Чтобы у них руки отсохли», — пожелала Лилия Баринова.
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Несколько могил на кладбище в поселке Богандинском (Тюменский район области) разграбили мародеры, украв с захоронений металлические основания. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщили жители. «Жители поселка Богандинский негодуют от произошедшего на кладбище. Воруют металлические основания из-под памятников, тем самым нарушая конструкцию. Таких могил очень много. Не факт, что такие „кладоискатели“ орудуют только в этом населенном пункте», — написала Марина Глыбова в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях к записи гнев богандинцев разделили и другие жители области. «Люди проснитесь! Вы что делаете? Побойтесь Бога», — написала Яна Маликова. «Чисто энергетически не завидую тем людям, что взяли это с могил», — отметила Машуля Тыдышь. «Чтобы у них руки отсохли», — пожелала Лилия Баринова. Ранее URA.RU писало, что старинное кладбище в Тюмени осквернили нижним бельем. Неизвестные развесили детали женского туалета на памятниках.