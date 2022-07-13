Часть памятников на кладбище обрушилась после налета мародеров (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Несколько могил на кладбище в поселке Богандинском (Тюменский район области) разграбили мародеры, украв с захоронений металлические основания. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщили жители.

«Жители поселка Богандинский негодуют от произошедшего на кладбище. Воруют металлические основания из-под памятников, тем самым нарушая конструкцию. Таких могил очень много. Не факт, что такие „кладоискатели“ орудуют только в этом населенном пункте», — написала Марина Глыбова в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях к записи гнев богандинцев разделили и другие жители области. «Люди проснитесь! Вы что делаете? Побойтесь Бога», — написала Яна Маликова. «Чисто энергетически не завидую тем людям, что взяли это с могил», — отметила Машуля Тыдышь. «Чтобы у них руки отсохли», — пожелала Лилия Баринова.

Ранее URA.RU писало, что старинное кладбище в Тюмени осквернили нижним бельем. Неизвестные развесили детали женского туалета на памятниках.

Фото: Марина Глыбова

Фото: Марина Глыбова