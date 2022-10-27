Курганский доброволец из зоны СВО заявил о постоянных потерях украинской артиллерии в Донбассе

По словам курганского бойца СВО, солдаты ВСУ несут постоянные потери в артиллерии (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Боец из Кургана, участвующий в боевых действиях в зоне специальной военной операции (СВО), сообщил о том, что под Донецком российская артиллерия превосходит силы ВСУ и противник несет постоянные потери. Об этом военнослужащий рассказал корреспонденту URA.RU.

«Плотно работаем в сторону Красногоровки (населенный пункт в ДНР). Он находится под контролем ВСУ, у них там мощные укрепрайоны. Оттуда они производят обстрелы Донецка. Но мы их с каждым днем все больше и больше продавливаем. На нашей стороне есть перевес в артиллерии. Украинская армия несет постоянные потери», — сказал боец с передовой.

Ранее URA.RU писало, что украинская армия испытывает проблемы в Донбассе. По словам артиллериста-добровольца из Кургана, у ВСУ нехватка боекомплектов и беспилотников на донецком направлении. Также сообщалось о том, что курганский разведчик рассказал о том, как брал в плен украинских националистов.

О начале СВО на Украине президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Глава государства заявлял, что главной задачей спецоперации является денацификация и демилитаризация страны.